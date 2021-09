Rapper Offset teilt süßes Baby-Bild aus dem Krankenhaus

Offset und Cardi B sind wieder Eltern geworden. (wue/spot)

07.09.2021 17:51 Uhr

Cardi B und ihr Ehemann Offset sind wieder Eltern geworden. Nachdem sich schon die Mama gemeldet hatte, postete auch der stolze Papa ein Bild mit dem Baby.

Das Rapper-Paar Cardi B (28) und Offset (29) hat sein zweites gemeinsames Kind bekommen. Das verkündete die frischgebackene Mutter am Montag auf Instagram. Auch ihr Ehemann schloss sich an und teilte ein süßes Bild aus dem Krankenhaus. Darauf ist nicht nur Cardi B in ihrem Bett zu sehen. In ihrer Nähe ist auch der Rapper, auf dessen Oberkörper der neue Erdenbürger liegt.

Cardi B erklärte auf der Plattform, dass das Kind am 4. September zur Welt gekommen sei. In einem Statement, das dem US-Magazin „People“ vorliegt, bestätigten die beiden, dass es sich bei dem Baby um einen Jungen handle. Das hatten viele Fans zuvor bereits angenommen. „Wir sind hocherfreut, endlich unseren Sohn zu treffen“, meinten die Rapper. Das Paar könne gar nicht erwarten, den Kleinen seinen Geschwisterchen vorzustellen.

Das fünfte Kapitel

„Kapitel fünf“, schrieb Offset zu seinem Bild. Damit spielt er wohl darauf an, dass der Junge bereits sein fünftes Kind ist. Kulture (3), die gemeinsame Tochter des Paares, kam 2018 zur Welt. Der Rapper brachte zudem drei Kinder mit in die Beziehung. Seit 2017 sind die beiden Musiker verheiratet. Im vergangenen Jahr wollte Cardi B sich von Offset scheiden lassen, erklärte später jedoch, dass eine Scheidung wieder vom Tisch sei.