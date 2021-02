Rapperin Juju rastet aus: Unbezahlte Rechnung – Heizung abgestellt!

18.02.2021 15:30 Uhr

Rapperin Juju ist sauer! Der 28-Jährigen wurde die Heizung abgestellt und das bei klirrender Kälte und Temperaturen unter 0 Grad. Auf Instagram schießt sie nun gegen den Gasanbieter, der dafür verantwortlich ist.

Es ist Winter. In Berlin herrschen auf den Straßen Minusgerade, eisiger Wind und klirrende Kälte. Da will man sich am liebsten einfach auf die heimische Couch kuscheln und die Heizung aufdrehen. Ärgerlich, wenn das nicht geht. Dieser Erfahrung musste nun auch Rapperin Juju (28) machen. Vor wenigen Tagen teilt sie auf Instagram geschockt, dass ihre Heizung abgestellt wurde. Der Grund? Juju hat ihre Rechnung einen Tag zu spät bezahlt und die Quittung dafür bekommt sie sofort: Zwei Wochen kein heizen und kein Warmwasser. „Es ist ungefähr minus zwei Grad gefühlt in meiner Wohnung“, erklärt die Rapperin in ihrer Instagram-Story und dann wird sie richtig wütend.

Juju schießt hart gegen Gasanbieter

„Scheißt mal auf mich es war meine eigene Schuld! Ich kann mir ein Hotel etc. leisten und hab Freunde wo ich duschen und pennen kann… aber findet ihr es GENERELL eigentlich richtig, Menschen bei solchen Temperaturen zwei Wochen lang die Heizung und warm Wasser abzustellen und dann noch eine Rechnung von 400 Euro zu verlangen, für den Bastard der einem das antut?“, richtet sich Juju auf Instagram an den Gasanbieter, der die Abstellung der Dienste veranlasst hat.

Lebensgefährliche Umstände

Dann macht Juju ihre Follower auf einen aktuellen Artikel der „Berliner Morgenpost“ aufmerksam: „Es sind dieses Jahr in Deutschland schon 22 Menschen erfroren und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das, was ihr da macht, überhaupt legal ist, bei unter 0 Grad.“

„Finde es einfach nur ekelhaft“

Das Juju selbst Schuld an der nichtbezahlten Rechnung trägt, ist ihr durchaus bewusst. Die „Vermissen“-Interpretin hat den Brief schlicht und einfach vergessen. An Geld mangelt es ihr nicht. Allerdings kann sich die Rapperin noch ganz genau an die Zeit erinnern, als das anders war. So erzählt sie, dass sie damals, als sie selbst noch mittellos war, dank der Abstellsumme, garantiert kein Geld für die nächste Rechnung gehabt hätte. Ein Teufelskreis: „Hätte den ganzen Winter in der Kälte gehockt und für Menschen, die im Erdgeschoss wohnen, ist das fast so kalt wie draußen auf der Straße! Wie gesagt, es geht hier gerade nicht um mich. Ich finde es einfach nur ekelhaft!“

Jujus Küche ist eingefroren

Weder Jujus Promi-Status, noch der Fakt, dass sie die Rechnung direkt einen Tag nach der versäumten Frist bezahlt hat, können etwas an der Situation ändern: Der Gasanschluss bleibt für zwei Wochen abgestellt und das hat bei den herrschenden Minusgraden Folgen. Auf Instagram zeigt Juju ihren Fans, dass inzwischen ihre Küche eingefroren ist und sich bereits Eiszapfen an der Decke bilden. Laut einer Studie wird ungefähr 40.000 Menschen jährlichen das Gas abgestellt. Traurig, denn nicht jeder hat wie Rapperin Juju die Möglichkeit im Hotel oder bei Freunden unterzukommen, um der eiskalten Wohnung zu entkommen. Mit ihrem Appell liegt die 28-Jährige also gar nicht so falsch. (AB)