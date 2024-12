In der alten Heimat Riccardo Simonetti nun auch offiziell verheiratet Ende August hatte Riccardo Simonetti seinen Lebensgefährten auf Mallorca in einer freien Hochzeit geehelicht, jetzt folgte die standesamtliche Trauung in seiner Heimat Bad Reichenhall. Das Styling dafür fand in Simonettis altem Kinderzimmer statt.