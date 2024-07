Für die "zukünftige Präsidentin der USA" Rapperin Megan Thee Stallion tritt für Kamala Harris in Atlanta auf

Megan Thee Stallion macht sich mit einem Auftritt in Atlanta für Kamala Harris als zukünftige US-Präsidentin stark. (the/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 14:28 Uhr

Rapperin Megan Thee Stallion hat deutlich gemacht, wem sie beim US-Wahlkampf die Daumen drückt. Die 29-jährige Musikerin unterstützte Kamala Harris bei deren Wahlkampfauftritt in Atlanta mit einem Konzert.

Kamala Harris (59), die als demokratische Kandidatin in das Rennen um die Wahl der US-Präsidentschaft geht, hat sich bei ihrer großen Wahlkampfveranstaltung in Atlanta musikalische Unterstützung geholt, die vor allem ihre junge Zielgruppe begeistert haben dürfte. Bei der Kundgebung im Convocation Center der Georgia State University sorgte die Rapperin Megan Thee Stallion (29) mit einigen ihrer Hits für Stimmung.

Rapperin Megan Thee Stallion sorgt für Stimmung

Die "Hot Girl"-Interpretin zeigte damit offen ihre Unterstützung für die designierte Präsidentschaftskandidatin, die im November aller Voraussicht nach gegen den ehemaligen republikanischen US-Präsidenten Donald Trump (78) antreten wird. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, trat Megan Thee Stallion zusammen mit einigen Backgroundtänzerinnen auf und gab Tracks wie "Girls in the Hood" und "Savage" zum Besten.

Auf TikTok postete Harris ein gemeinsames Video mit der Rapperin. "Das ist euer Mädchen, Megan Thee Stallion aka Hot Girl Coach. Ich berichte live mit der zukünftigen Präsidentin der United States. Was haben Sie den Amerikanern zu sagen?", fragt die 29-Jährige. "Wir gehen nicht mehr zurück", antwortet Kamala Harris.

Bei der Wahlkampfveranstaltung war zudem der aus Atlanta stammende Rapper Quavo (33) anwesend, der auf dem Podium mit einer Rede seine Unterstützung für Harris zum Ausdruck brachte. Damit reihen sich die beiden Musiker in eine illustre Riege von prominenten Supportern der aktuellen US-Vizepräsidentin ein, die nun im Wahlkampf die Nachfolge des zurückgetretenen Kandidaten und aktuellen US-Präsidenten Joe Biden (81) angetreten hat.

Kamala Harris kann auf zahlreiche Promi-Unterstützung zählen

Namehafte Stars, die bereits ihre Solidarität für die Politikerin geäußert haben, sind unter anderem Cardi B (31), George Takei (87), John Legend (45), Ariana Grande (31), Katy Perry (39), Jamie Lee Curtis (65) und viele mehr.

Unter dem Titel "White Dudes for Harris" haben sich beispielsweise die Stars Jeff Bridges (74), Sean Astin (53), Mark Hamill (72), Joseph Gordon Levitt (43), Josh Gad (43), Michael Kelly (55), Lance Bass (45), Misha Collins (49) sowie Doug Jones (64), um nur einige zu nennen, zusammengeschlossen. Mit der Aktion wollen sie Stimmen und Spenden für Harris sammeln.

Die Aktion wurde von der Zoom-Gruppe "Black Women for Harris" inspiriert, die vergangene Woche binnen kurzer Zeit über 1,5 Millionen US-Dollar an Spendengeldern für die demokratische Politikerin sammeln konnte. Laut CNBC kamen durch "White Dudes for Harris" weitere vier Millionen US-Dollar zusammen.