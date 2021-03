Rappt Drake über eine Affäre mit Kim Kardashian?

06.03.2021 18:25 Uhr

Fans des Rappers Drake sind überzeugt: In seinem neuen Song "Wants and Needs" gesteht er eine Affäre mit Kim Kardashian.

Am 5. März veröffentlichte Rapper Drake (34) seine neue Platte „Scary Hours 2“, auf der unter anderem die Single „Wants and Needs“ zu hören ist. Fans, die auf den Text des Tracks geachtet haben, sind sich sicher: Der Rapper gesteht darin, eine Affäre mit Kim Kardashian (40) gehabt zu haben, während ihrer Ehe mit Kanye West (43).

Die Textzeile in „Wants and Needs“, die Fans stutzig macht, lautet: „Ja, ich bin wahrscheinlich mit Yeezy verbunden, ich brauche etwas Jesus. Aber sobald ich anfange, meine Sünden zu beichten, würde er uns nicht glauben.“ Bereits 2018 machten Gerüchte die Runde, der Kanadier habe eine Nacht mit der Ehefrau seines ehemals guten Freundes verbracht – aus Rache dafür, dass West öffentlich gemacht hatte, Drake habe einen heimlichen Sohn.

Wer ist „Kiki“?

Auch Drakes Song „In My Feelings“ (2018) soll seinen Fans zufolge auf eine Affäre der beiden hindeuten. In dem Song rappt er über eine Liaison mit einer Frau namens „Kiki“ – der Spitzname Kardashians. Damals stritt der Reality-TV-Star die Gerüchte ab. Mitte Februar 2021 reichte die 40-Jährige die Scheidung von Noch-Ehemann West ein. Der Grund: „unüberbrückbare Differenzen“.