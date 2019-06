Rappt Kanye Wests Tochter North bald auch?

Montag, 24. Juni 2019 20:55 Uhr

Tritt Kim Kardashians (38) Tochter North (6) etwa in die Fußstapfen von Papa Kanye West (42)? Am Sonntag postete Kim jedenfalls eine Instagram-Story, auf der ihre Tochter in der Chorgruppe ihres Mannes Kanye mitsingt.

Dass Kanye West an Gott glaubt ist wohl nichts neues mehr. Jedenfalls bezeichnet sich der Rapper selbst als ab und an “Gott”. Als Gläubiger hat Kanye West seinen eigenen Kirchenchor, welcher in seinen Sonntagsgottesdiensten auftritt.

Gestern postete Kim Kardashian nun ein Video auf ihrer Instagram-Story, welches ihre Tochter North (6) inmitten der singenden Erwachsenen zeigt. (Im folgenden ist ein ähnliches von vor zwei Wochen zu sehen).

North probte dabei nicht etwa im Kinderchor, sondern schloss sich direkt den Erwachsenen an. Sie ist eben schon jetzt eine “ganz Große” und scheint voll nach ihrem Vater Kanye zu kommen. Zu der Story schrieb Kim :”North ist offiziell im Chor !!! (& nicht der Kinderchor) & geht sogar zu den Proben. Sie liebt es”. Dabei wird klar wie stolz Kim auf ihre 6-jährige Tochter ist. North trug während der Proben schon die passende Robe und präsentierte sich selbstbewusst in der weißen Chor-Kleidung.

Kanye veranstaltet sonntags Gottesdienst

Seit Anfang des Jahres veranstaltet Kanye West in der Nähe seines Hauses in Calabasas, Kalifornien jeden Sonntag einen privaten Gottesdienst, in welchem der Chor auftritt. Dabei treten jedoch keine Prediger auf. Allein die Musik steht während des Gottesdienstes im Mittelpunkt. „Es ist ehrlich gesagt eher eine heilende Erfahrung für meinen Mann.Es ist nur Musik; Es gibt keine Predigt. Es ist definitiv etwas, an das er glaubt – Jesus – und es gibt eine christliche Stimmung.” so Kim Kardashian gegenüber der Modezeitschrift Elle.