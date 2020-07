Donnerstag, 30. Juli 2020 15:08 Uhr

„Ratched“: Neue Netflix-Serie von Ryan Murphy kommt im September

Die starbesetzte Prequel-Serie von Ryan Murphy zum Kultfilm "Einer flog über das Kuckucksnest" hat ein Startdatum. Netflix zeigt "Ratched" im September.

„American Horror Story“-Erfinder Ryan Murphy (54) hat gemeinsam mit Ian Brennan (42, „Glee“) die Dramaserie „Ratched“ für den Streamingdienst Netflix entwickelt. Darin wird die Geschichte der Krankenschwester Mildred Ratched erzählt, die 1947 für ein führendes psychiatrisches Krankenhaus in Kalifornien arbeitet, das neue und beunruhigende Experimente mit dem menschlichen Geist unternimmt. Die Prequel-Serie zum Kultfilm „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975) wartet mit einer Starbesetzung auf und hat nun auch ein Startdatum.

Diese Stars sind dabei

Die acht Folgen sind ab 18. September 2020 bei Netflix verfügbar. Die engagierte Krankenschwester wird von Sarah Paulson (45, „American Horror Story“) verkörpert. In weiteren Rollen sind unter anderem „Sex and the City“-Star Cynthia Nixon (54) als Gwendolyn Briggs, Hollywood-Ikone Sharon Stone (62) als Lenore Osgood, Judy Davis (65) als Krankenschwester Betsy Bucket und Jon Jon Briones (54) als Dr. Richard Hanover zu sehen.

Die Serie ist Teil des Mega-Deals zwischen Murphy und Netflix. Der exklusive Fünf-Jahresvertrag, über den im Februar 2018 erstmals berichtet wurde, soll dem Star-Produzenten Schätzungen zufolge zwischen 250 und 300 Millionen Dollar einbringen. Zu den bis dato entwickelten Serien gehört auch die Polit-Satire „The Politician“.

