Raus aus der Isolation: Herzogin Kate mit Prinz William in Wimbledon

Herzogin Kate und Prinz William auf der Tribüne von Wimbledon. (hub/spot)

10.07.2021 16:03 Uhr

In den vergangenen Tagen hatte sie sich in Isolation befunden, nun ist Herzogin Kate zurück in der Öffentlichkeit. Mit ihrem Mann, Prinz William, verfolgt sie das Damenfinale in Wimbledon.

Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) verfolgen am heutigen Samstag (10. Juli) gemeinsam das Damenfinale von Wimbledon. Zuvor hatte sich die 39-Jährige noch in Corona-Isolation befunden, nachdem sie offenbar Kontakt mit einer infizierten Person hatte.

Umso mehr scheint Kate nun das Tennisspiel genießen zu können. Bilder zeigen sie in einem grünen, kurzärmligen Kleid lächelnd auf der Tribüne des Turniers, während sie dem Match zwischen Ashleigh Barty (25) und Karolina Pliskova (29) zusieht.

William am Sonntag wohl beim EM-Finale

Am morgigen Sonntag könnte die Herzogin von Cambridge ohne Begleitung ihres Ehemanns zum Finale der Männer erscheinen. Prinz William wird im Wembley-Stadion erwartet, wo England im Finale der Fußball-EM auf Italien trifft.