Ray J und Princess Love: Baby Nr. 2 kommt

Ray J und Princess Love werden wieder Eltern. Der ‚One Wish‘-Rapper und seine Frau erwarten nach Tochter Melody (1) ein weiteres Baby. Diese frohe Kunde teilte der Musiker auf Instagram mit seinen Fans.

„Baby Nummer 2 ist auf dem Weg! @MelodyLoveNorwood, du wirst bald eine große Schwester sein! #Gottistdergrößte“, drückte Ray J seine Begeisterung aus. Auch die stolze Mama ist völlig aus dem Häuschen. „Jemand wird eine große Schwester sein… Neuer Familienzugang kommt im Januar 2020“, freute sich Princess.

„Für mein kleines Mädchen!“

Im Mai letzten Jahres durften sich die zwei Stars über ihr erstes Baby freuen. Die Geburt enthüllte der R&B-Star ebenfalls auf Instagram. Dort lud er eine Video-Collage hoch, die er für seinen kleinen Schatz zusammengebastelt hatte.

Dazu schrieb der Ex von It-Girl-Kim Kardashian sichtlich gerührt: „Für mein kleines Mädchen!!! @rayjnprincess @princesslove Kann nicht fassen, dass es passiert!! Das ist unglaublich!! Surreal #Gottisthier und verbreitet seine Liebe auf dem ganzen Planeten!“ Der ‚One Wish‘-Hitmacher, der einst aufgrund seines Sextapes mit Kim Kardashian in die Schlagzeilen geriet, und seine Partnerin gaben sich vor drei Jahren in Los Angeles das Jawort, nachdem sie 2014 zusammen kamen.