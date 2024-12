Babybauch-Auftritt bei Reality Awards Reality-TV-Star Christina Dimitriou ist schwanger

Christina Dimitriou ist glücklicher Single. (jom/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 11:15 Uhr

Reality-TV-Kandidatin Christina Dimitriou ist schwanger. Das verkündete sie bei einem Auftritt bei einer Preisverleihung.

Christina Dimitriou (32) ist schwanger. Das hat der Reality-TV-Star am Samstagabend (7. Dezember) bei der Verleihung der Reality Awards in Köln verkündet. Als Laudatorin stand sie für die Kategorie "Trennung des Jahres" auf der Bühne. Doch bevor es um den Preis ging, wollte die 32-Jährige noch ihre frohe Botschaft mit den Anwesenden teilen.

Video News

"Bin heute nicht alleine hier"

"Es geht um mich persönlich und einen ziemlich dicken Bauch", erklärte sie bei ihrer Rede auf der Bühne der Preisverleihung. "Ich habe nicht zu viel gegessen, sondern ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin schwanger." Dazu ging sie einen Schritt neben das Rednerpult, sodass der Blick auf ihren Babybauch im Glitzerkleid gerichtet werden konnte. Für ihren Auftritt kamen der "The 50"-Kandidatin viel Applaus und Jubelrufe vom Publikum entgegen.

Wer der Vater sei, werde die Öffentlichkeit "niemals erfahren", erklärte Dimitriou in einem Interview auf dem Event. "Er kommt nicht aus dem Reality- oder Öffentlichkeitsbereich und auch nicht aus Deutschland. Aber ich bin Single. Mir geht's gut, das Kind wird großartig und es wird nichts fehlen."

Christina Dimitriou wurde durch ihre Teilnahme am TV-Beziehungsexperiment "Temptation Island" (2019) bekannt. Es folgten Auftritte bei "Ex on the Beach", "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" oder "Temptation Island VIP". Nach letzterem Format gingen sie und ihr damaliger Partner Aleks Petrovic getrennt aus der Show. Für Dimitriou folgten Teilnahmen an "The 50" oder "Das große Promi-Büßen".