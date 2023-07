Film Rebecca Ferguson: Voller Lob für ‚Mission: Impossible‘-Reihe

Rebecca Ferguson - JUN 23 - FAMOUS - Mission Impossible Dead Reckoning Part One London Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 14:00 Uhr

Rebecca Ferguson lobt die ‚Mission: Impossible‘-Reihe, weil sie Frauen Chancen eröffnet.

Die 39-jährige Schauspielerin übernimmt im neuesten Film der Reihe erneut die Rolle der MI6-Agentin Isla Faust und ist beeindruckt davon, wie Regisseur Christopher McQuarrie und Hauptdarsteller Tom Cruise Schauspielerinnen wie Vanessa Kirby, Hayley Atwell und ihr selbst Material zur Verfügung stellen. Rebecca sagte gegenüber ‚IndieWire‘: „‚Mission‘ ist wahrscheinlich das einzige Franchise, das weiß, wie man Geschichten für Frauen schreibt. Sie brechen die Dinge herunter; es gibt nicht viele Details darüber, was passiert ist. Man redet nicht darüber. Es gibt immer Gründe, warum die Handlungsbögen in eine bestimmte Richtung gehen. Ich kontrolliere mein eigenes Schicksal (als Ilsa), es gibt Gründe, warum Dinge passieren.“

Die ‚Dune‘-Darstellerin versucht nicht, Cruise zu kopieren, indem sie ihre eigenen Stunts ausführt, aber sie liebt die Chance, mit der Filmikone in der Actionserie zu arbeiten. Sie erklärte: „Ich tendiere dazu, weit hinterher zu laufen, aber ich versuche es. Tom ist der Film. Er repräsentiert ‚Mission‘, alles, was gut ist, und zum Glück ist nichts Schlechtes dabei herausgekommen. Dir wird eine ganze Palette von Wissen angeboten: Du lernst es, tust es und nimmst es an. Du kannst auch ‚Nein‘ sagen. Sie werden eine Lösung dafür finden, man wird nie dazu gezwungen.“

Und Rebecca erinnerte sich auch daran, wie sie unterstützt wurde, als sie nicht in der Lage war, ein leistungsstarkes Motorrad mit der für eine Filmszene erforderlichen Geschwindigkeit zu fahren. „Es war eine 760er Triumph, ein großes Motorrad. Ich bin sehr stark, aber auf so einem Motorrad auf einer Straße in England schnell zu fahren – der Trainer sagte, ich sei zu langsam. Ich muss absteigen; es ist nicht sicher. Ich traue mir nicht. Kein Problem! Sie hatten andere Möglichkeiten: Jenny (Tinmouth), die beste Motorradfahrerin der Welt“, so Ferguson weiter.