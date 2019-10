Rebecca Mir geht mit „Let’s Dance“ auch live auf Tour

Die schöne Rebecca Mir nimmt an der ‚Let’s Dance‘-Livetour teil. Die 27-jährige Moderatorin kündigte bereits vor kurzem besondere Neuigkeiten an, was dazu führte, dass einige Menschen spekulierten, sie könnte schwanger sein.

Nun aber lüftete die brünette Schönheit das Geheimnis und verriet etwas, was ihre Fans im Besonderen glücklich machen sollte – sie ist Teil der großen Deutschland-Tour von ‚Let’s Dance!‘ Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem 38-jährigen Profi-Tänzer Massimo Sinató, wird das hübsche Model die Zuschauer in den Hallen der Bundesrepublik begeistern. Auf der Social Media-Plattform Instagram ließ Rebecca verlauten: „Bald heißt es wieder ‚Let’s Dance‘. Endlich darf ich es euch verkünden, dass ich gemeinsam mit meinem Mann durch ganz Deutschland tanze.“

Ekaterina Leonova hat abgesagt

Und ihr Liebster, den sie selbst als Teilnehmerin an der beliebten Tanz-Show 2012 kennenlernte, kommentierte begeistert mit den Worten „Let’s Rock, Baby”.

Erst kürzlich hatten die Fans des TV-Formats mit einer Enttäuschung fertig werden müssen, denn die 32-jährige Ekaterina Leonova hatte ihre Teilnahme überraschend abgesagt. Rebeccas Ankündigung sollte aber nun wieder für lachende Gesichter sorgen.