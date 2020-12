05.12.2020 20:25 Uhr

Rebecca Mir macht es offiziell: Sie ist schwanger

Die zahlreichen Vermutungen bewahrheiten sich nun endlich: Rebecca Mir und Massimo Sinató erwarten ihr erstes Kind! Das verkündete das Model heute auf ihrem Instagram-Account mit einem vielsagenden Foto.

Darauf zu sehen: eine glücklich strahlende und dick eingemummelte Rebecca in den Armen ihres Liebsten – und mit einer ziemlich großen Babykugel. Dazu schrieb sie: „Mommy & Daddy to be. Danke, an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden“.

Das Traumpaar, das sich bei „Let’s Dance“ kennen und lieben lernte, ist seit 2015 miteinander verheiratet, beide werden zum ersten Mal Eltern.

Sie hat es ständig dementiert

Es scheint, als hätte die 28-Jährige doch relativ lange und mit viel Geduld abgestritten, dass sie Nachwuchs erwartet. Sogar öffentlich im TV machte Rebecca klar, dass sie es nervtötend fände, sogar beim Einkaufen darauf angesprochen zu werden, ob sie ein Kind von dem Tänzer erwarte.

Das Bäuchlein hat die Moderatorin offenbar auch sehr gut kaschiert in den vergangenen Wochen – auf ihren Instagram-Postings ist nicht wirklich zu erkennen, dass ein Baby unterwegs ist.

Doch nun können alle Fans beruhigt schlafen und die Detektivarbeit findet jetzt wohl auch erst mal ein Ende.