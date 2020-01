Rebel Wilson: So krass hat sie abgespeckt

Rebel Wilson hat offensichtlich in den vergangenen Monaten hart an ihrer Fitness gearbeitet. Die australische Schauspielerin veröffentlichte am Donnerstag ein Video in ihren Instagram-Stories von sich, wie sie eine CrossFit-Übung mit Seilen machte. Der Clip wurde später von ihrem Trainer Jono Castano repostet.

Trainer ist stolz auf sie

„Freitagsstimmung, aber @rebelwilson hat 7 Tage die Woche auf den Geräten gesessen“, schrieb Castano auf seinem Insta-Account. „Stolz auf dich, Girl.“ Der „Pitch Perfect“ -Star zeigte ihre erstaunliche Gewichts-Transformation, indem sie im Fitnessstudio in einem komplett schwarzen Trainingsoutfit posierte

Wilson konzentrierte sich in den letzten Monaten vermehrt auf ihre Gesundheit und Fitness und erklärte 2020 zu ihrem „Jahr der Gesundheit“.

Kein Zucker und Junkfood

„Okay, für mich wird 2020 ‚Das Jahr der Gesundheit‘ heißen“, schrieb die 39-jährige Anfang Januar auf Instagram. „Also hab ich die Sportsachen angezogen und bin spazieren gegangen“. Und weiter: „Ich vermied die Couch und versuchte auf Zucker und Junk Food zu verzichten, was nach den Ferien, die ich gerade hatte, schwer werden würde. Wer will mit mir zusammen daran arbeiten, um dieses Jahr einige positive Veränderungen vorzunehmen?“