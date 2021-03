Rebel Wilson feiert Geburtstagsparty im Bademantel

03.03.2021 12:15 Uhr

Schauspielerin Rebel Wilson feiert Geburtstag mit ihren Freundinnen. Auf den Fotos der Sause tragen alle Bademantel und spielen mit rosa Luftballons.

Schauspielerin Rebel Wilson feierte ihren 41. Geburtstag im Hotelbett mit ihren Freundinnen. Zur Feier des Tages trugen alle weiße Bademäntel mit Initialen darauf. Wie auf Foto und Videoclip zu sehen ist, die die Australierin auf Instagram postete, spielen die Frauen im Beverly Hills Hotel mit rosa und pinken Luftballons; im Hintergrund ist zudem ein „Rebel“-Schriftzug aus Luftballons zu sehen. „Mmmh, was für eine tolle Geburtstagsüberraschung!“, freut sich Wilson im Kommentar.

In ihren Stories zeigt sie mehr von der Überraschungsparty mit Klavierbegleitung, Barkeeper, Mehrgänge-Menü, jeder Menge Süßigkeiten und einer rosa Geburtstagstorte. Auf einem weiteren Foto entspannen die Frauen in ihren Bademänteln auf Matten am Boden liegend bei einem „Relaxing Retreat“.

Rebel Wilson wurde als Fat Amy in den „Pitch Perfect“-Filmen bekannt. Im vergangenen Jahr sorgte sie vor allem mit ihrer Gewichtsabnahme für Aufmerksamkeit. Sie hat circa 20 Kilo abgenommen. Im November 2020 hatte sie verraten, dass sie ihr Zielgewicht von 75 kg offiziell erreicht habe.