Unverwüstliche Unterhaltungskünstlerin Lilo Pulver: Mit schallendem Lachen in den 95. Geburtstag In den 1950ern und 1960ern zählte Liselotte Pulver zu den größten Stars des deutschsprachigen Kinos, später brachte sie in der „Sesamstraße“ die Kinder zum Lachen. Am heutigen 11. Oktober feiert sie ihren 95. Geburtstag.