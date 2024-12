Lungenentzündung Deryck Whibley erkrankt: Australien-Tournee von Sum 41 abgesagt Die Band Sum 41 will im Januar ihr allerletztes Konzert geben. Zuvor sollten die Musiker noch an mehreren Abenden in Australien auftreten. Doch alle Termine mussten jetzt wegen Frontmann Deryck Whibley abgesagt werden.