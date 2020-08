17.08.2020 13:04 Uhr

Rebel Wilson: Ihr „Jahr der Gesundheit“ zahlt sich aus

Schauspielerin Rebel Wilson scheint sich in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen. Nach Fotos im Sommerkleid zeigt sie auch Unterwasseraufnahmen.

Schauspielerin Rebel Wilson (40, „Pitch Perfect“) hat eine Reihe Unterwasserfotos auf ihrem offiziellen Instagram-Account im Feed und in den Storys gepostet. „Zweifelt nie mehr an meinen Fähigkeiten als Meerjungfrau“, schreibt sie zu den Bildern, die in ein helles Poolblau getaucht sind und sie in Badebekleidung zeigen. Bei der gebürtigen Australierin purzeln seit Anfang des Jahres die Kilos und die 40-Jährige scheint sich pudelwohl zu fühlen.

2020 ist ihr „Jahr der Gesundheit“

Den Gegensatz zu den Unterwasseraufnahmen hatte Wilson kurz zuvor geliefert. Da hatte sie ein Foto von sich in einem tiefdekolletierten gelben Cocktailkleid gepostet. Haare und Make-up waren passend dazu ebenfalls elegant gehalten.

Die vor allem für ihre Rolle der „Fat Amy“ in den „Pitch Perfect“-Filmen bekannte Künstlerin macht seit einigen Monaten mit Sport-Posts und Bildern ihrer deutlich erschlankten Figur von sich reden. Sie bezeichnete 2020 als „Jahr der Gesundheit“ und ist fest entschlossen, weiterhin Gewicht zu verlieren.

