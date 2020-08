16.08.2020 15:10 Uhr

Rebel Wilson präsentiert im gelben Sommerkleid ihren erschlankten Body

Rebel Wilson präsentiert auf Instagram regelmäßig ihren Fortschritt in Sachen Traumgewicht. Nun zeigt sich die Schauspielerin in einem gelben Kleid - und die Fans sind hin und weg.

Bei Rebel Wilson (40, „Pitch Perfect“) purzeln momentan die Kilos – das zeigt sie auch gerne auf ihrem Instagram-Account. Auf ihrem neuesten Schnappschuss ist die gebürtige Australierin in einem knallgelben Sommerkleid zu sehen. „Heißester Tag des Jahres“, kommentierte die 40-Jährige den Schnappschuss und präsentiert in dem Midi-Dress ihren erschlankten Body.

Das Kleid von Designer Wayne Cooper lässt mit einem großen V-Ausschnitt tief blicken, während ein Taillengürtel ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Ihre blonden Haare trägt sie in einem Pferdeschwanz – ein paar einzelne Strähnen umrahmen dabei ihr Gesicht. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Wilson noch weitere Schnappschüsse, auf denen die Schauspielerin sichtlich glücklich in ihrer traumhaften Robe posiert.

Quelle: instagram.com

Ihre Fans sind von dem Foto begeistert und auch andere Stars können von Wilson nicht genug bekommen. „Du bist der heißteste Tag des Jahres“, kommentierte die australische Popsängerin Amy Shark (34) das Foto. „Ich liebe dieses Gelb. Du siehst göttlich aus!“, schrieb hingegen „Dawson’s Creek“-Star Sasha Alexander (47).

(amw/spot)