09.02.2021 20:15 Uhr

Rebel Wilson: So sexy sieht ihr neues Single-Leben aus!

Rebel Wilson sieht einfach fantastisch aus! Auf Instagram überrascht sie ihre Fans und Follower mit einer regelrechten Bilderflut und dabei fällt auf: Die Schauspielerin scheint so richtig glücklich zu sein! Ob das am Gewichtsverlust oder an der kürzlichen Trennung von Freund Jacob liegt?

Das Ende einer Liebe ist nie einfach. Nicht nur für den Verlassenen, auch die Person, die den Schlussstrich zieht, leidet oftmals. Auch Stars und Sternchen sind von Beziehungsproblemen nicht befreit. So auch Schauspielerin Rebel Wilson (40). Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Blondine ihren Freund Jacob Busch via Textnachricht abserviert hat. Für Rebel ist die Trennung allerdings ganz offensichtlich kein Grund, Trübsal zu blasen. Auf den neusten Schnappschüssen der „Pitch Perfect“-Schauspielerin ist von Liebeskummer nämlich keine Spur.

Lady in Red

In ihrem neusten Instagram-Beitrag zeigt sich Rebel in einem roten Overall und präsentiert dabei stolz ihre neuen Kurven. Fast 30 Kilo hat sie inzwischen abgenommen und das sieht man. Zu dem Look, der ihre schlanke Silhouette deutlich macht, kombiniert sie quietschgelbe Pumps, glossy Make-up und eine elegante „Messy Bun“-Frisur. Nicht nur ihr Outfit überzeugt, auch ihre Ausstrahlung. Die Schauspielerin sieht auf dem Bild nämlich absolut zufrieden aus. Herzschmerz? Scheinbar nicht bei Rebel!

Super Bowl Weekend

Nicht der einzige Beitrag, den Rebel in den letzten Tagen veröffentlicht hat. Seit Bekanntgabe der Trennung teilt die Schauspielerin erstaunlich viele Postings auf ihrem Instagram-Kanal. Allen voran: Jede Menge Eindrücke von ihrem Trip nach Florida zum Super Bowl. Gemeinsame Selfies mit ihren Freundinnen im Privatjet, ein Schnappschuss aus dem Stadion, ein Reunion-Bild mit Kollege Adam DeVine: Scheint ganz so, als hätte Rebel eine verdammt gute Zeit.

Negatives Feedback für Rebel

Für die vielen Postings gibt es allerdings nicht nur Komplimente. Es hagelt auch ganz schön Kritik, denn viele Fans und Follower können nicht verstehen, wieso Rebel in Zeiten einer Gesundheitskrise eine solche Reise antritt, statt sich das Game einfach zu Hause auf der Couch anzuschauen. Ein berechtigter Einwand, den die Schauspielerin bisher aber unkommentiert lässt. Vielleicht wollte Rebel einfach für ein wenig Ablenkung vom Trennungsstress sorgen?

Galerie

After Break-up-Glow

Sollte das der Fall sein, scheint der Plan aufgegangen zu sein. Denn besonders auffällig: Auf den vielen Bildern, die Rebel seit der Trennung geteilt hat, strahlt sie so richtig! Ob das wohl der berühmt-berüchtigte After Break-up-Glow ist? Davon spricht man, wenn jemand nach einer Trennung optisch so richtig aufblüht. Die Schauspielerin sah zwar auch schon vorher toll aus, gerade in den letzten Tagen haut sie ihre Fans und Follower aber vor allem mit ihrer wunderbar positiven und erfrischenden Ausstrahlung um. (AB)