12.10.2020 14:05 Uhr

Rebel Wilson: Strandwochenende mit ihrem Neuen

Auf Instagram hat die frisch verliebte Rebel Wilson einen Kurztrip mit ihrem neuen Freund am Strand dokumentiert. Mit dabei: Sonne, Pool und freche Sprüche.

Rebel Wilson (40, „Pitch Perfect“) lebt gerade ihr bestes Leben: Sommer, Sonne, Pool und eine frische Liebe. Mit ihrem neuen Freund Jacob Busch verbrachte die Schauspielerin ein entspanntes Wochenende am Strand, wie auf Instagram zu sehen ist. Und offenbar ist ihr liebstes Motiv derzeit ihr Neuer: In ihren Storys postete sie gleich mehrere Bilder, auf denen nur der Unternehmer zu sehen ist. Typisch Wilson fällt dabei natürlich auch mal ein frecher Spruch. So schreibt sie zu einem Bild, auf dem ihr Freund oben ohne am Strand steht: „Nette Aussicht!“

Schon vor einigen Tagen hatte Wilson ein Pärchenbild vor einem Hafen gepostet und dazu mehrdeutig geschrieben: „Wir treiben eine Menge Sport“. In einem anderem Video liegt sie händchenhaltend mit ihrem Liebsten auf der Luftmatratzen im Pool, während im Hintergrund das Meer rauscht. Der lässige Schnappschuss ist mit dem James-Brown-Klassiker „I Feel Good“ unterlegt.

Quelle: instagram.com

Wilson und Busch sind erst seit Kurzem zusammen. Ende September machte die Schauspielerin ihre Beziehung auf Instagram öffentlich, kurz darauf hatten sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Event in Monte Carlo.

(mia/spot)