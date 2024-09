Stars Rebel Wilson: Hochzeit auf Sardinien? Rebel Wilson will angeblich noch diesen Monat auf Sardinien den Bund fürs Leben schließen. Die ‚Pitch Perfect’-Darstellerin (44) und ihre Verlobte Ramona Agruma wollten eigentlich 2025 vor den Traualtar treten, doch nun wurden Gerüchte laut, dass sie ihre Hochzeit vorverlegt haben und eine intime Zeremonie am Mittelmeer planen. Ein Insider sagte gegenüber ‘DailyMail.com‘: „Rebel will […]