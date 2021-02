05.02.2021 13:10 Uhr

Rebel Wilson wieder Single: Erst die Kilos, jetzt der Kerl!

Für Rebel Wilson scheint 2021 das Jahr der Veränderungen zu sein: Die Schauspielerin hat ordentlich abgespeckt, lebt gesünder und hat nun auch noch ihre Beziehung beendet. Und das angeblich auf eine ziemlich unschöne Art und Weise.

Manchmal soll es einfach nicht sein: Bei Hollywoodstar Rebel Wilson (40) läuft es momentan eigentlich ziemlich gut. Die Schauspielerin hat 20 Kilo abgenommen, ist über ihr neues Gewicht sichtlich glücklich und präsentierte noch vor wenigen Monaten, sichtlich verliebt, aller Welt ihren Partner Jacob Busch. Das scheint jetzt allerdings Geschichte zu sein, denn Rebel trennt sich aktuell wohl nicht nur von überflüßigen Kilos, sonder befreit sich auch von Beziehungsaltlasten.

Rebel Wilson ist wieder Single

„Ganz schön viel in meinem Kopf gerade! Single-Girl ist auf dem Weg zum Superbowl“, schreibt Rebel Wilson unter einen aktuellen Instagram Post und bestätigt damit die Gerüchte: Bereits seit einigen Wochen wurde spekuliert, ob sich die hübsche Blondine möglicherweise von ihrem Freund, Jacob Busch, getrennt haben könnte.

Überraschendes Beziehungsaus

Im September 2020 machten Rebel und Jacob ihre Beziehung auf einer Gala von Fürst Albert in Monaco öffentlich. Zu früh? Denn nach nur fünf Monaten ist schon wieder alles vorbei. Das Beziehungsaus kommt nicht nur für die Fans überraschend, auch Millionär Jacob soll nicht damit gerechnet haben, wie ein Insider weiß. Kurz vor der Trennung soll das Paar noch gemeinsam in Aspen geurlaubt haben. Danach soll der Unternehmer seine Familie in Florida besucht haben. Auch Rebel war eingeladen, doch die soll das Angebot abgelehnt und die Beziehung stattdessen beendet haben.

So unangenehm war die Trennung

Und Jacob? Der soll ganz schön verärgert sein. Kein Wunder, denn angeblich entschied sich die Australierin für einen ziemlich unangenehmen Weg, um ihren Liebsten über das Beziehungsaus in Kenntnis zu setzen: Rebel machte via Textnachricht Schluss! Der 29-Jährige sei daraufhin sehr verletzt gewesen, hege aber dennoch keine bösen Absichten gegenüber der 40-Jährigen, erklärt der Insider.

Galerie

Jacob Busch war nicht der Richtige

Woran die Beziehung letztendlich scheiterte, hat Rebel Wilson bislang nicht verraten und einen radikalen Cut gibt es scheinbar auch nicht, denn auf ihrem Instagram-Kanal finden sich weiterhin viele süße Pärchenfotos mit dem Ex. Ein Liebes-Comeback ist wohl dennoch ausgeschlossen, denn der Insider weiß: „Jacob war ein toller Typ, aber einfach nicht der Richtige für sie auf lange Sicht.“ (AB)