Rebel Wilson zeigt sich superschlank in Lederleggings

Rebel Wilson

15.03.2021 16:00 Uhr

Als „Fat Amy“ machte Rebel Wilson sich in Hollywood einen Namen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, denn die Schauspielerin hat extrem abgenommen und das unter den Argusaugen der Öffentlichkeit. Das Ergebnis präsentiert sie stolz auf Instagram. Ihr neuster Post sorgt nun für Begeisterung.

2020 war für Rebel Wilson (41) ein besonderes Jahr. Die Schauspielerin gab bekannt, sich von nun an auf ihre Gesundheit zu fokussieren. Gesagt, getan. Inzwischen hat die Australierin ihren kompletten Lifestyle umgestellt und ordentlich abgespeckt. Kein Wunder, dass sie ihren Fans diesen Erfolg nicht vorenthalten will. Auf Instagram teilt sie immer wieder Fotos, auf denen sie ihren neuen Hammer-Body präsentiert. Vor allem ihr letzter Beitrag sorgt Begeisterung.

Rebel Wilson posiert in enger Lederleggings

Dafür posiert Rebel Wilson bei ihrem neusten Posting ganz in schwarz an einem Pool vor einer wunderschönen Meer-Kulisse. Zu einem schlichten Shirt kombiniert sie Sneaker und eine knallenge Lederleggings. Für den Schnappschuss streckt die Schauspielerin die Arme in die Luft und dabei wird deutlich: Ihre neue schlanke Linie kann sich absolut sehen lassen!

Krasser Kiloverlust bei Rebel Wilson

Ein Jahr lang hat die „Pitch Perfect“-Darstellerin an sich gearbeitet und inzwischen sagenhafte 30 Kilo verloren. Mit Disziplin, einem straffen Sportprogramm und einer Ernährungsumstellung hat es Rebel geschafft, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Wie stolz Rebel darauf ist, beweisen ihre letzten Instagram-Beiträge: Selbstbewusst strahlt die Blondine in die Kamera und unterstreicht damit, wie wohl sie sich in ihrer neuen Haut fühlt.

So reagieren die Fans auf Rebel Wilsons schlanke Figur

Die Fans sind begeistert von Rebels neustem Posting. Unter dem Beitrag finden sich nicht nur etliche Flammen-Emojis, die signalisieren sollen, dass die Schauspielerin verdammt heiß aussieht, sondern auch zahlreiche Kommentare wie „Du siehst einfach unglaublich aus“, „So eine tolle Body-Transformation!“ oder „Du bist eine echte Inspiration!“

Galerie

So hält Rebel Wilson ihre Figur

Rebels Instagram-Stories beweisen, dass sie ihren neuen Lifestyle auch wirklich ernst nimmt. Zwar hat sie ihr Wunschgewicht inzwischen erreicht, auf die faule Haut legt sie sich deswegen nun aber nicht. Im Gegenteil! Ihr neustes Posting zeigt, dass die 41-Jährige weiterhin fleißig am trainieren ist. In einer blauen Sporthose und einem Football-Shirt sportelt sie fleißig im Garten und macht dem Jojo-Effekt klar, dass er bei ihr gar keine Chance hat. (AB)