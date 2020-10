06.10.2020 12:13 Uhr

Rebel Wilsons Trainer enthüllt: So hat sie 20 Kilogramm abgenommen

Schauspielerin Rebel Wilson hat in zehn Monaten über 20 Kilogramm Gewicht verloren. Ihr Personal Trainer verrät das Geheimnis hinter dem Abnehmerfolg.

Rebel Wilson (40, „Pitch Perfect“) hat ihr Wunschgewicht von 75 Kilogramm fast erreicht. Nur noch drei Kilogramm trennen die Schauspielerin von ihrem Ziel, wie sie am Montag (5. Oktober) selbst bei Instagram bekannt gab. Zu verdanken hat sie diesen Erfolg neben ihrem Ehrgeiz auch Personal Trainer Jono Castano, der die 40-Jährige seit mehreren Monaten auf ihrem Weg zum neuen Ich begleitet.

Die Routine ist wichtig

Über 20 Kilogramm Gewichtsverlust in zehn Monaten – das ist Wilson hervorragende Bilanz. Wie sie das geschafft hat? Trainer Castano verriet nun in der australischen TV-Morgenshow „Sunrise“: „Das Gleichgewicht ist der Schlüssel und darauf haben wir uns konzentriert.“ Es gehe dem Sportler nicht um möglichst schnelle Erfolge. Stattdessen setze er auf Routine und die Effektivität der „einfachen Dinge“.

Demnach glaube er fest daran, dass eine Dreiviertelstunde Bewegung am Tag Berge versetzen könne. „Ein einfacher Spaziergang, Schwimmen oder was immer es ist, wir alle können uns mindestens 45 Minuten am Tag bewegen“, sagte er.

Richtige Balance zwischen gutem und schlechtem Essen

Bei Wilson setze Castano auf mindestens fünf Tage Training in der Woche. Zudem lehre er die Schauspielerin, die richtige Balance zwischen gutem und schlechtem Essen zu finden. Zu viele Verbote soll es in ihrem Alltag nicht geben. „Man muss den Prozess genießen. Wenn man sich zu viele Einschränkungen setzt, wird man ihn nicht genießen können.“

In Wilsons eigenen Worten bedeutet dies: Sich hin und wieder auch mal etwas gönnen. „Ich mache es nur noch ein- oder zweimal pro Woche mit Essen“, erklärte die 40-Jährige ihren Fans bei Instagram. Als Ersatz habe sie stattdessen nun Schaumbäder für sich entdeckt.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)