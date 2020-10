04.10.2020 21:40 Uhr

„Rebellen lieben laut“: Wir verlosen das Buch von Edith und Eric Stehfest

Der ehemalige GZSZ-Schauspieler und Bestsellerautor Eric Stehfest hat gemeinsam mit seiner Frau Edith Stehfest ein neues Buch geschrieben. In "Rebellen lieben laut“ erzählen die beiden, wie es nach Erics "9 Tage wach“-Drogentrip weiterging, wie sie sich kennen und lieben lernten.

Und sie schildern auch wie sie Beziehung, Familienleben und Künstlerdasein miteinander vereinen und was ihre gemeinsame Transformation für sie bedeutet.

Der 31-jährige Eric und die 25-jährige Edith haben trotz ihrer jungen Jahre bereits viel durchlebt: eine zerrüttete Kindheit, früher Drogenkonsum, Entzüge, Eskapaden. Dann die Liebe der beiden, eine Hochzeit und ein gemeinsamer Sohn. Doch die klassische Ehe, die gesellschaftlichen Normen, funktionieren nicht für sie. Zwei Freigeister stellen fest, dass sie sich selbst gar nicht kennen, sich selbst erst entdecken müssen.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Ende 2019 ziehen sie sich aus der Öffentlichkeit zurück um zu sich selbst und zueinander zu finden. In der Isolation beginnen sie, sich mit ihrem bisherigen Leben auseinanderzusetzen. In was für einer Welt leben wir? Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Fragen, die wenige Monate später eine ganz neue Dimension erreichen, nachdem das Corona-Virus den bisherigen Alltag auf der ganzen Welt lahmlegt. „Rebellen lieben laut“ ist ein Trip in die Gedankenwelt von Edith und Eric Stehfest und ein Aufruf, das Leben, wie wir es kennen, neu zu denken.

„Das Buch beschäftigt sich mit dem Kampf gegen das Gefühl der absoluten Einsamkeit auf dieser Welt. Ich wünsche mir, dass sich alle Leserinnen und Leser durch dieses Buch ein Stück un-einsamer fühlen“, so Eric.

Eine neue Band und ein neues Buch

Was brauchen wir wirklich um glücklich zu sein? Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Eric und Edith haben diese Fragen während der selbstgewählten Isolation schon vor der Pandemie für sich beantwortet – inklusive eines intensiven und schmerzvollen Transformationsprozesses. Sie ließen sich sechs Wochen lang jeden zweiten Tag aufeinander abgestimmte und teils identische Tattoos stechen. Sie gründeten eine Band und schrieben ihr gemeinsames Buch.

Darin berichten sie offen von der Aufarbeitung ihrer Drogenvergangenheit, dem sexuellem Missbrauch, den beide erleben mussten, und ihrem modernen Ehekonzept, das sie leben. Sie kämpfen für eine Welt, in der jeder seinen eigenen Weg gehen darf, ohne verurteilt zu werden. Eine Welt, in der es wieder um Zugewandtheit und Gemeinschaft geht, statt um Egoismus und Abgrenzung.

Mehr zum Thema:

Wir verlosen 3 Bücher und 3 Hörbücher

Dazu gehören Soundtrack, Taschenspiegel, T-Shirt und Notizbuch!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. Oktober 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Eric Stehfest“ + Wunschartikel „Buch“ oder „Hörbuch“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

Edith und Eric Stehfest | Rebellen lieben laut Paperback, Klappenbroschur | 368 Seiten ISBN: 978-3-442-31578-9 ca. € 18,00 [D] | ca. € 18,50 [A] |

Erschienen im Goldmann Verlag