Sarah Michelle Gellar bis Anthony Head Reboot geplant: Was machen die „Buffy“-Stars heute?

Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, Sarah Michelle Gellar, Anthony Head und Charisma Carpenter in "Buffy - Im Bann der Dämonen". (wue/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 20:57 Uhr

Die Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" könnte womöglich schon bald ein Reboot oder ein Sequel bekommen. Was haben die Stars von damals in der Zwischenzeit alles gemacht?

"Buffy – Im Bann der Dämonen" ist wohl eine der bekanntesten und beliebtesten Serien der 1990er- und frühen 2000er-Jahre. Die junge Buffy Summers, gespielt von Sarah Michelle Gellar (47), bekam es damals mit mehr als den alltäglichen Problemen einer Teenagerin zu tun. Sie stellte sich mit viel Frauenpower und der Hilfe ihrer Freunde als Vampirjägerin dem Kampf von Gut gegen Böse. 2003, vor mehr als 20 Jahren, war aber Schluss mit der Serie.

Video News

Bald könnte es jedoch ein Wiedersehen mit der Figur Buffy und ihren Freunden geben, wie mehrere US-Branchenmedien übereinstimmend berichten. Beim Streamingdienst Hulu sei man demnach an einer Pilotfolge für eine neue "Buffy"-Serie interessiert. Bisher ist jedoch unklar, ob es sich dabei um eine Neuauflage des bekannten Materials oder um einen Nachfolger handeln wird. Auch steht noch nicht fest, ob die Stars von damals zurückkehren. "Variety" beruft sich auf Quellen, laut derer Gellar sich derzeit noch in finalen Verhandlungen rund um ein "Buffy"-Comeback befinde. Geplant sei demnach, dass sie wieder in der Rolle auftritt. Eine neue Jägerin solle jedoch im Mittelpunkt stehen. Aber was haben die Stars von damals eigentlich in den vergangenen Jahren so getrieben? Eine Auswahl.

Sarah Michelle Gellar als Buffy Summers

Mit "Buffy" sowie den Filmen "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und "Eiskalte Engel" wurde Sarah Michelle Gellar Ende der 90er zu einem der wohl angesagtesten Jungstars Hollywoods. Zahlreiche Engagements, darunter beispielsweise zwei Kino-Realverfilmungen des Zeichentrickklassikers "Scooby-Doo", folgten. Trotz der ikonischen Rolle der Buffy Summers konnte sie sich aber nicht absoluten Megastar-Status sichern – vielleicht auch, weil sie sich nicht rein auf Jobs vor der Kamera konzentrierte.

Gellar war 2015 etwa Mitgründerin des Unternehmens Foodstirs und veröffentlichte 2017 ihr eigenes Kochbuch "Stirring Up Fun with Food". Viel wichtiger war für sie in den vergangenen Jahren aber eine ganz andere Arbeit – die als Mutter. Am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" lernte sie ihren Kollegen Freddie Prinze Jr. (48) kennen, den sie 2002 heiratete. 2009 kam das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt, eine Tochter. 2012 folgte für das Paar, das heute noch zusammen ist, ein Sohn.

David Boreanaz als Angel

Auch der von David Boreanaz (55) gespielte Angel hatte es den Zuschauerinnen und Zuschauern damals sehr angetan – so sehr, dass er mit "Angel – Jäger der Finsternis" sein eigenes Spin-off mit mehreren Staffeln bekam. Er gehört zwar nicht zur Blockbuster-Riege der Traumfabrik, hat aber auf dem kleinen Bildschirm seither großen Erfolg. Viele Jahre spielte er an der Seite von Emily Deschanel (48) in "Bones – Die Knochenjägerin", es folgte eine weitere Hauptrolle in der langjährigen Serie "SEAL Team". Weitere Projekte soll er bereits in der Pipeline haben, wie er kurz vor dem Jahreswechsel im Gespräch mit "TV Insider" erzählte.

Alyson Hannigan als Willow Rosenberg

Alyson Hannigan (50) spielte Buffys beste Freundin Willow. So bekannt sie in dieser Rolle auch sein mag, dürften viele Film- und Serienfans sie aber mit zwei ganz anderen Figuren assoziieren – mit dem Flöten-Mädchen Michelle aus der "American Pie"-Reihe und mit Lily aus der Serie "How I Met Your Mother". Hannigan war seither in zahlreichen Produktionen zu sehen, an diese drei Megaerfolge konnte sie zuletzt aber nicht mehr anknüpfen.

Charisma Carpenter als Cordelia Chase

Auch Charisma Carpenter (54) stand weiter vor der Kamera und bringt es mittlerweile auf eine beachtliche Anzahl an Auftritten in Filmen und Serien. Der ganz große Hit in einer Hauptrolle blieb ihr aber leider verwehrt. Zwar spielte sie in durchaus beliebten Produktionen wie "Burn Notice", "The Expendables", "CSI: Vegas" oder "Veronica Mars" mit, meist jedoch in kleineren Rollen. Serienfreunde dürften sie vor allem noch als Cordelia Chase in "Buffy" und "Angel" in Erinnerung behalten haben.

Nicholas Brendon als Xander

Nicholas Brendon (53) wurde als Xander, der beste Freund von Buffy, berühmt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte er zwar nach der Serie weiterhin Arbeit vor der Kamera, er machte aber vor allem Negativschlagzeilen. Medienberichten zufolge soll er in den letzten Jahren mit Depressionen, Alkohol- und Drogenproblemen gekämpft haben. Mehrfach wurde Brendon verhaftet und soll dabei Anzeichen von Räuschen gezeigt haben.

James Marsters als Spike

Wer "Buffy" und "Angel" gesehen hat, hat bis heute den platinblonden Vampir Spike, gespielt von James Marsters (62), vor Augen. An Arbeit, wie etwa in "Marvel's Runways" oder "Smallville", fehlte es ihm nicht – ganz im Gegenteil sogar. Ähnlich wie für viele seiner "Buffy"-Kolleginnen und -Kollegen dürfte aber auch für ihn die Rolle in der Serie die größte seines Lebens sein.

Michelle Trachtenberg als Dawn Summers

Schon als Kleinkind stand Michelle Trachtenberg (39) vor den Kameras, für sie bedeutete die Figur Dawn Summers aber ebenfalls den großen Durchbruch. Die kleine Schwester von Buffy war bisher in rund 60 Produktionen zu sehen oder zu hören, darunter etwa auch im Erfolg "Gossip Girl", in der Komödie "Eurotrip" oder in "Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn".

Anthony Head als Rupert Giles

Anthony Head (70) verkörperte Buffys Wächter Giles. Von seinen Serien-Kolleginnen und -Kollegen bringt er es auf einen der imposantesten Schaffenskataloge. Theater, Film, Serien, Synchronisation… der gebürtige Engländer hatte in seiner langen Karriere schon unzählige Jobs. In größeren und kleineren Rollen ist er unter anderem in "Die Eiserne Lady", "Ted Lasso", "Bridgerton", "Jack Ryan", "Doctor Who" und "Little Britain" aufgetreten.

Serienschöpfer Joss Whedon

Einer, der bei dem "Buffy"-Comeback wohl definitiv nicht dabei sein wird, ist Serienschöpfer Joss Whedon (60). 2021 hatten Teile des Original-Casts Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Carpenter beschuldigte ihn auf Instagram unter anderem des Machtmissbrauchs. Gellar erklärte, dass sie stolz darauf sei, dass ihr Name mit der Figur in Verbindung gebracht werde, sie wolle aber nicht ewig mit Whedon assoziiert werden. Trachtenberg schrieb von "unangemessenem Verhalten" und dass es eine Regel gegeben haben soll, laut derer Whedon "sich nicht wieder mit Michelle allein in einem Raum aufhalten" durfte.