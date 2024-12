Entscheidung gefallen Rechtevergabe komplett: Bundesliga in Zukunft live in Sat.1

Maximilian Beier, Jamal Musiala und Niklas Süle (v.l.) in der Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. (lau/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 18:19 Uhr

Für die kommende Bundesliga-Spielzeit herrscht jetzt Klarheit, was die Übertragung im Free-TV angeht. Der Sender Sat.1 zeigt von 2025 bis Mitte 2029 ausgewählte Partien live im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Rechtevergabe für die kommenden vier Bundesliga-Spielzeiten ist abgeschlossen. Der Münchner Privatsender Sat.1 wird ab der Saison 2025/26 als einziger Free-TV-Kanal live Bundesliga-Spiele übertragen. Konkret handelt es sich um neun Partien, die im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden. Das hat die Deutsche Fußball Liga am 5. Dezember bekannt gegeben.

Bundesliga live in Sat.1

Sat.1 zeigt demzufolge das Eröffnungsspiel der Bundesliga, eine Partie vor und nach der Winterpause, den Supercup, das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga sowie die vier Relegationsspiele um den Klassenerhalt und Aufstieg in die oberste deutsche Fußballliga, insgesamt also neun Partien.

"Wir werden mit Matthias Opdenhövel und unserem 'ran'-Team dem Publikum auch in den kommenden Jahren erstklassigen Fußball und einzigartige Live-Abende bieten", wird ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer in einer Mitteilung der Sendergruppe zitiert. Und weiter: "Den besten deutschen Fußball gibt es weiterhin live und kostenlos nur bei uns."

Schon in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die altehrwürdige "Sportschau" auch weiterhin im Ersten die Zusammenfassung der Samstagsspiele zeigt. Bei DAZN gibt es indes ab der kommenden Spielzeit die Konferenzschaltung am Samstag zu sehen, außerdem die Spiele am Sonntag. Sky zeigt derweil das Spiel am Freitagabend sowie die einzelnen Partien am Samstag. Auch das "aktuelle sportstudio" zeigt weiterhin Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga am Samstagabend.