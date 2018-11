Reese Witherspoon ist brutal ehrlich zu ihrer Tochter

Dienstag, 27. November 2018 21:25 Uhr

Reese Witherspoon ist eine kompromisslose Mutter – auf eine gute Art und Weise. Im Rahmen eines Interviews erklärte sie, das sie immer ehrlich zu ihrer Tochter sei.

Die 42-jährige Schauspielerin ist überzeugt davon, dass man mit Kindern ehrlich sein muss, da auch im Leben nicht immer alles perfekt und makellos sein kann. „FastCompany“ sagte sie: „Ich habe das Gefühl, dass ich permanent dem Druck von Eltern widerstehen muss, die für ihre Kinder alles magisch und golden erscheinen lassen wollen! Aber wisst ihr was, Kinder? Ihr werdet auch ab und zu mal enttäuscht werden und euch unwohl fühlen.“

Die Witherspoons können nicht Basketball spielen

Witherspoon ergänzte: „Ich erinnere mich, wie Ava in der dritten Klasse mal weinte – sie war im Basketball-Kurs und das einzige Kind, das keine Körbe warf. Ich sagte: ‚Aves, vielleicht bist du einfach nicht gut in Basketball.‘ Sie hielt das für gemein. Ich sagte ihr: ‚Gemein oder wahr? Denn stell dir mal vor: Deine Mama ist auch schlecht in Basketball.“