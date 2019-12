Reese Witherspoon ist stinksauer auf Lou und Pepper

Die Hunde von Reese Witherspoon richteten am vergangenen Donnerstag in ihrem Haus ein ziemliches Durcheinander an – aber auf zuckersüße Weise! Die 43-jährige Schauspielerin veröffentlichte einige Instagram-Storys, um die neuesten Spielereien ihrer Welpen zu zeigen.

Wer von euch weiß, wer wohl all diese Schuhe gefressen hat?“ schrieb Reese zu einem Foto von ihren beiden Bulldoggen Lou und Pepper.

„Wer von euch hat die Schuhe gefressen?“, fragt sie außerdem ihre beiden sehr unschuldig dreinblickenden Hunde strafend in einem anderen Video. „ Pepper, warst du es? Lou? Hast du die Schuhe gefressen?“

Das hat wohl geschmeckt

„Schuh-Koma“, beschriftet der „The Morning Show“-Star einen weiteren entzückenden Clip, in dem Lou schnarcht und dabei die Zunge aus dem Mund hängen lässt. Außerdem trägt die kleine Bulldogge natürlich passend zu den kommenden Festtagen einen Hunde-Weihnachtspulli. Typisch Hollywood. Reese konnte bei diesen Anblick ihrer zwei niedlichen Vierbeiner verständlicherweise nicht lange wütend bleiben.

Und ein paar neue Schuhe kann sie sich wohl ohne Bedenken leisten.