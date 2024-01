Mutter-Sohn-Ausflug Reese Witherspoon kam mit ihrem Sohn zu den Golden Globes

Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon. (obr/spot)

SpotOn News | 08.01.2024, 15:57 Uhr

Auf dem roten Teppich der Golden Globes strahlte eine besondere Mutter-Sohn-Kombi: Reese Witherspoon brachte ihren Sohn Deacon zur Preisverleihung mit.

Besondere Begleitung für Reese Witherspoon (47): Die Schauspielerin besuchte gemeinsam mit ihrem Sohn Deacon Phillippe (20) die Golden Globes. Gemeinsam posierte das Mutter-Sohn-Duo freudestrahlend auf dem roten Teppich für die Fotografen. "Das sind meine ersten Golden Globes und meine erste Award-Show überhaupt", freute sich der 20-Jährige im Gespräch mit "Variety".

Video News

Stylisches Mutter-Sohn-Duo

Im schwarzen Smoking zeigte er sich selbstbewusst neben seiner berühmten Mutter. Witherspoon entschied sich für ein schwarzes Samtkleid von Monique Lhuillier. Nicht nur die rosa Bordüre am schulterfreien Kleid, sondern auch eine Diamantkette von Tiffany lenkten den Blick auf das Dekolleté der Oscarpreisträgerin.

Deacon stammt aus Witherspoons erster Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Ryan Phillippe (49). Gemeinsam haben sie zudem Tochter Ava (24). Nach acht Jahren Ehe gab das Schauspielerpaar 2007 die Scheidung bekannt. Witherspoons zweite Ehe mit Jim Toth ging ebenfalls in die Brüche. Nach zwölf Jahren Ehe machten sie 2023 ihre Trennung öffentlich, sie haben zusammen Sohn Tennessee (11).

Tritt er in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern?

Deacon studiert derzeit an der Universität in New York und hat bereits erste Schauspielerfahrung gesammelt. In der dritten Staffel der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben … " (im Original "Never Have I Ever") war er 2022 als Gaststar zu sehen. Neben der Schauspielerei widmet sich der 20-Jährige auch der Musik. 2023 brachte er sein erstes Album "A New Earth" heraus.

Witherspoons Erfolgsserie "The Morning Show" ging in der Kategorie "Beste Drama-Serie" ins Rennen um einen Golden Globe, zog jedoch gegen den Abräumer des Abends "Succession" den Kürzeren. Auch wenn es zum Sieg nicht gereicht hat: Gemeinsam mit Sohn Deacon und Serien-Co-Star Jennifer Aniston (54) schien Witherspoon den Abend sichtlich genossen zu haben, wie Bilder von der Veranstaltung zeigen.