08.12.2020 09:53 Uhr

Reese Witherspoon mit Tochter Ava: Zwillinge im Weihnachtspullover

Reese Witherspoon postet ein gemeinsames Foto in Weihnachtspullovern mit Ava Phillippe. Doch ihre Tochter dazu zu bewegen, war nicht leicht.

US-Schauspielerin Reese Witherspoon (44, „Walk the line“) postete ein gemeinsames Foto mit Tochter Ava Phillippe (21) auf Instagram. Darauf tragen beide den gleichen Weihnachtspullover von Witherspoons Label Draper James, nur in anderen Farben. Mit schneeweißen Teetassen und knallrotem Lippenstift lächeln sie in die Kamera.

„Ok. Es ist 100 Prozent wahr, dass ich sie anflehen musste, einen passenden Weihnachtspullover…. zu tragen, aber ist das nicht süß?!?!“, kommentiert Witherspoon stolz das Foto. „Hehe ich liebe dich“, antwortete Ava Phillippe.

„Ich sehe doppelt“

Doch nicht nur die beiden freuen sich über das gelungene Mutter-Tochter-Bild, binnen kürzester Zeit sammelte es mehr als 1,5 Millionen Likes ein. Und unter den mehr als 17.800 Kommentaren finden sich auch viele von Promi-Kolleginnen. „Das war es wert“, schreibt US-Schauspielerin Jennifer Garner (48). „Am süßesten“, postet Schauspielerin Selma Blair (47, „Eiskalte Engel“).

„Wow! Zwillinge!!!! Schöne Damen, Liebe Liebe Liebe“, kommentiert Schauspielerin Drew Barrymore (45). Autorin und Moderatorin Padma Lakshmi (50) schreibt: „Ich sehe doppelt.“ Von US-Star Jessica Alba (39) heißt es mit vielen Herzchen garniert: „Ihr zwei“.

Ava Phillippe stammt aus Witherspoons erster Ehe (1999-2007) mit Schauspieler Ryan Phillippe (46, „Eiskalte Engel“). Die beiden sind auch Eltern von Sohn Deacon Phillippe (17). Mit ihrem zweiten Ehemann (seit 2011) Jim Toth bekam die Schauspielerin Nesthäkchen Tennessee James Toth (8).

(ili/spot)