Reese Witherspoon: Schminktipps kommen von der Tochter

Mittwoch, 27. Februar 2019 17:56 Uhr

Reese Witherspoon bekommt von ihrer Tochter Schönheitstipps. Die 42-jährige Schauspielerin scheint ihre ganz persönliche Visagistin zu haben – und die kommt sogar aus der eigenen Familie.

Wie der ‚Big Little Lies‘-Star nun verriet, verlässt er sich in Sachen Schönheit auf seine 19-jährige Tochter Ava. Die hübsche Tochter der Oscar-Preisträgerin und ihres Ex-Mannes Ryan Phillippe kenne sich sehr gut mit Kosmetika und Make-up aus, weshalb sich Mama Reese des Öfteren von ihrer Tochter beraten lasse.

Tochter muss beim Lidschatten helfen

Dem ‚People‘-Magazin erzählte die einstige ‚Natürlich Blond‘-Darstellerin: „Ich lerne viel von meiner Tochter [über Make-up]. Ihr Verständnis, wie man es anwendet, ist so umfangreich. Wenn ich mich für ein Abendessen oder etwas anderes schminken muss, sage ich so, ‚Ava, kannst du meine Lidschatten fixieren? Ich kann mich nicht erinnern, wie das mit der Falte ausbleibt‘, weil sie so viel Wissen über das Schattieren hat. Es ist verrückt… Sie hat mir beigebracht, wie ich Highlighter richtig auf meine Wangenknochen auftrage. Ich mochte es wirklich, wie es aussah, und jetzt ist es einfach Teil meiner Make-up-Routine geworden.“