Szene in "Ihr seid herzlich eingeladen" Reese Witherspoon: Sohn Tennessee spielt in ihrem neuen Film mit

Reese Witherspoon promotete "Ihr seid herzlich eingeladen" am 29. Januar bei "Good Morning America". Zu der Show erschien sie im hellblauen Anzug. (ae/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 09:39 Uhr

Nach dieser Information schaut man "Ihr seid herzlich eingeladen" womöglich gleich noch ein Stück aufmerksamer: Wie Reese Witherspoon enthüllt hat, taucht in einer Szene ihr zwölfjähriger Sohn Tennessee auf.

Hollywoodstar Reese Witherspoon (48) hat verraten, dass ihr Sohn Tennessee (12) einen Cameo-Auftritt in ihrem neuen Amazon-Film "Ihr seid herzlich eingeladen" hat. "Das ist ein Easter Egg!", erklärte sie gegenüber "Buzzfeed UK". Als sogenanntes Osterei werden in der Filmwelt versteckte Anspielungen bezeichnet, die oft nur von Insidern erkannt werden.

"Er ist in einer winzigen Szene"

Auf die Frage, warum sie ihre Kinder nicht in den Film miteinbezogen habe, antwortete die Schauspielerin: "Eines meiner Kinder ist im Film. Er ist ein kleiner Macker. Er ist in einer winzigen Szene." Auch ihr Sohn Deacon (21) hat an dem Streifen mitgearbeitet.

Er ist zwar nicht im Film zu sehen, doch er hat an der Komposition eines Liedes mitgewirkt. Zusammen mit Magnus Ferrell (20), dem Sohn von Co-Star Will Ferrell (57), ist er am Song "Slow Down" beteiligt. So stellt der Film "Ihr seid herzlich eingeladen", der seit 30. Januar auf Amazon Prime Video zu sehen ist, eine regelrechte Familienarbeit dar.

Für Reese Witherspoon ist das durchaus ungewöhnlich. "Meine Kinder meiden meine Arbeit aktiv", sagte Witherspoon kürzlich im Gespräch mit "E! News". "Mein Sohn hat mir gestern Abend buchstäblich gesagt, dass er nicht wusste, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, lustig zu sein. Er meinte: 'Ich habe es einfach nicht gemerkt. Zu Hause bist du lustig – irgendwie.'" Sie erzählte weiter, dass einer ihrer Söhne, nachdem er ihren neuen Film mit Ferrell gesehen hatte, vom Lachen des Publikums überrascht gewesen sei.

Drei Kinder aus zwei Ehen

Reese Witherspoon hat drei Kinder. Mit ihrem "Eiskalte Engel"-Kollegen Ryan Phillippe (50) war sie von 1999 bis 2008 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen Tochter Ava (25) und Sohn Deacon (21). Mit ihrem zweiten Mann Jim Toth (54), mit dem sie von 2011 bis 2023 verheiratet war, bekam sie 2012 einen weiteren Sohn, Tennessee.