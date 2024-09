Erneut in New York gesichtet Reese Witherspoon soll wieder in festen Händen sein

Reese Witherspoon soll derzeit einen Unternehmer daten. (jom/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 13:49 Uhr

Ist es doch mehr als Freundschaft? Reese Witherspoon wurde erneut mit einem Unternehmer in New York gesichtet. Die beiden sollen händchenhaltend abgelichtet worden sein.

Reese Witherspoon (48) wurde gerade ein weiteres Mal mit einem Mann in New York City gesehen, mit dem sie bereits seit einigen Wochen die Gerüchteküche anheizt. Bilder, die unter anderem dem US-Magazin "People" vorliegen, zeigen die beiden beim Verlassen eines Gebäudes. Wie mehrere Quellen dem Magazin berichten, sollen die beiden angeblich nicht mehr nur befreundet sein, sondern sich daten. Auf den Fotos ist zu erahnen, dass die Schauspielerin und der Geschäftsmann Händchen halten.

Wurde aus Freundschaft mehr?

Am vergangenen Wochenende wurden die beiden bereits auf einem Hubschrauberlandeplatz in New York fotografiert, wie "Page Six" vermeldete. Dabei sollen auch Witherspoons Söhne Tennessee (11) und Deacon (20) mit dabei gewesen sein. Die britische "Daily Mail" berichtete erstmals Ende Juli, dass der Hollywoodstar und der deutsche Finanzier in New York gesichtet wurden. Demnach wurden die beiden innerhalb einer Woche zweimal zusammen gesehen. Fotos zeigen die beiden in eine Unterhaltung vertieft auf den Straßen des Big Apple.

Zu dem Zeitpunkt erklärte eine Quelle "People", dass Witherspoon und der Unternehmer "Freunde" seien. Ein anderer Insider gab an, dass die Schauspielerin "die Dinge langsam angeht, wenn es um Dates geht. Sie genießt es, will aber nicht, dass es ein großer Fokus ist. Sie ist mit der Arbeit und ihrem Sohn beschäftigt", so der Insider. "Das sind ihre größten Prioritäten."

Witherspoon war von 2011 bis 2023 zuletzt mit ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (54) verheiratet. Das Paar hat zusammen Sohn Tennessee. Zuvor war die Schauspielerin in erster Ehe von 1999 bis 2008 mit ihrem Kollegen Ryan Phillippe (49) verheiratet. Mit ihm hat sie ihre beiden älteren Kinder Ava (24) und Deacon.

Der womöglich neue Mann an ihrer Seite soll ein Gründungspartner einer in Europa und Nordamerika tätigen Private-Equity-Firma sein. Zuvor war er offenbar Senior Partner bei einer Investmentgesellschaft in London. Er studierte Medienberichten zufolge Geschichte und internationale Beziehungen an der Brown University und absolvierte 1996 ein Masterstudium an der Harvard Business School. Der Geschäftsmann soll sich zudem in verschiedenen philanthropischen Bildungsinitiativen engagieren. Laut "People" war er ebenfalls schon verheiratet und soll mit seiner Ex-Frau zwei gemeinsame Kinder haben.