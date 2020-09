12.09.2020 12:09 Uhr

Reggae-Star Toots Hibbert ist tot

Toots Hibbert, der Frontmann der Band Toots and the Maytals, ist gestorben. Der Reggae-Star wurde 77 Jahre alt.

Toots Hibbert ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Frontmann der Band Toots and the Maytals hatte dazu beigetragen, Reggae weltweit bekannt zu machen. In einem Statement auf Twitter heißt es: „Mit schwerstem Herzen müssen wir bekannt geben, dass Frederick Nathaniel ‚Toots‘ Hibbert heute Abend verstorben ist.“ Er sei in einem Krankenhaus in Kingston, Jamaika umgeben von seiner Familie friedlich eingeschlafen. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt, der Sänger soll aber vor kurzem mit Covid-19-ähnlichen Symptomen in die Klinik gebracht worden sein.

Hibbert machte Hits wie „Pressure Drop“ oder „Funky Kingston“ zu Reggae-Klassikern. Sogar der Name des Genres soll auf ihn und den Song „Do the Reggay“ (1968) zurückgehen. In Jamaika hatte der Künstler laut BBC 31 Nummer-eins-Hits. Die Maytals wurden demnach 1962 entdeckt und galten bald als eine der populärsten Gruppen Jamaikas.

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica… pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n — Toots & The Maytals (@tootsmaytals) September 12, 2020

(hub/spot)