Noch bis zum 24. September Regina Halmich: Boxhandschuhe werden nach Raab-Kampf versteigert

Regina Halmich konnte am Samstag zum dritten Mal gegen Stefan Raab gewinnen. (dr/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 15:08 Uhr

Regina Halmich versteigert ihre Boxhandschuhe nach dem erfolgreichen Kampf gegen Stefan Raab für den guten Zweck. Gebote für ihr lila-goldenes Arbeitsgerät können noch bis zum 24. September abgegeben werden. Der Erlös wird an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" gespendet.

Boxfans aufgepasst: Schon kurz nach ihrem erfolgreichen Kampf am Samstagabend gegen Stefan Raab (57) kündigte Regina Halmich (47) an, dass sie ihre Boxhandschuhe für den guten Zweck versteigern möchte. Nur wenige Stunden später können diese jetzt in einer Auktion von United Charity tatsächlich erworben werden. Dort wurde mittlerweile die Plattform freigeschaltet, auf der die Gebote für die lila-goldenen Arbeitsgeräte von Halmich abgegeben werden können. Aktuell liegt das Höchstgebot bei bereits stolzen 8.250 Euro.

Der geschätzte Wert lag ursprünglich bei lediglich 1.500 Euro. Die Auktion endet am 24. September um 17 Uhr. In der Beschreibung heißt es, dass es sich um die Original-Boxhandschuhe des Modells Pro Mexican TF der Marke Paffensport aus dem "Clark Final Fight" gegen Raab vom 14. September handele. Der Erlös gehe an die "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern", wohin auch die Einnahmen aus dem berühmten RTL-Spendenmarathon fließen.

Regina Halmich duellierte sich am Samstag zum insgesamt dritten Mal mit TV-Legende Stefan Raab in einem Showkampf und gewann auch das dritte Duell deutlich und souverän nach Punkten. Damit war sie neben Raab die Hauptprotagonistin in dem spektakulären Comeback des Moderators, der erstmals seit seinem TV-Abschied im Jahr 2015 wieder vor einer Fernsehkamera auftauchte.

Regina Halmich kämpft nie wieder gegen Stefan Raab

Die gebürtige Karlsruherin gilt als eine der erfolgreichsten Boxerinnen der Geschichte und war zwischen 1995 und 2007 ungeschlagene Weltmeisterin der WIBF im Fliegengewicht. Insgesamt absolvierte sie 56 Profikämpfe, von denen sie 54 gewinnen konnte. 2021 wurde sie als erst fünfte Frau insgesamt in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen. Nach dem jüngsten Kampf gegen Raab gab Halmich bekannt, nie wieder mit dem Entertainer in einen Ring steigen zu wollen.

Raab gab noch im Boxring bekannt, dass er ab sofort wieder Shows machen werde. Er habe mit RTL einen Fünf-Jahresvertrag vereinbart, der neben einer wöchentlichen Show, die bereits am Mittwoch, dem 18. September, auf RTL+ erstmals ausgestrahlt wird, auch große TV-Events umfasst.