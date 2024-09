"Die Wenigsten trauen sich" Regina Halmich spricht über erschwerte Männersuche

Weiblich, ledig, stark sucht... nicht. Regina Halmich hat keinen Mann, braucht aber im Moment auch keinen. (rho/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 20:46 Uhr

Regina Halmich hat sich gegen Stefan Raab durchgeboxt. Auch im wahren Leben trauen sich Männer nicht an sie ran. Könnte dabei eine Datingshow helfen?

Dass sie jede Herausforderung annimmt, hat Regina Halmich (47) am Samstag, 14. September, bewiesen, als sie im Comeback-Kampf von Stefan Raab (57) ohne Hintergrundwissen zur körperlichen Verfassung ihres Gegners in den Ring gestiegen ist. Aber wie schlägt sich die Profiboxerin eigentlich privat durch und wie reagieren Männer auf so viel geballte Frauenpower? Mit der "Bild"-Zeitung sprach Halmich über ihr Privatleben.

Die ehemalige Boxerin hat nach dem Ende ihrer Profikarriere 2007 keine Familie gegründet, wie damals viele vermutet haben. "Ich bin Single!", verkündet sie. "Es gibt aktuell keinen Lebenspartner, mit dem ich zusammen lebe. Ich glaube auch, dass kein Mann die letzten sechs Monate mitgemacht hätte", fasst sie die Kampfvorbereitung zusammen.

Das TV-Spektakel "Der Clark Final Fight" vor rund 5,9 Millionen Zuschauern liegt jetzt hinter ihr. Doch auf Partnersuche gehe sie nun deshalb nicht: "Ich komme ganz gut mit mir selbst klar. Das heißt nicht, dass ich für immer Single bleiben werde. Doch aktuell bin ich nicht auf der Suche." Die gebürtige Karlsruherin berichtet sogar von einem Vermittlungsversuch eines TV-Senders: "Ich hatte sogar mal ein Angebot, im Fernsehen einen Partner zu suchen." Das habe sie abgelehnt.

"Die wenigsten Männer trauen sich, mich anzusprechen"

Torschlusspanik verspüre sie nicht: "Das ist das Schöne, wenn man die 40 überschritten hat: Es gibt keinen Zwang mehr, man wird entspannter." Einsam sei sie nicht, wie die 47-Jährige wenige Tage zuvor dem Magazin "Bunte" erzählt hat, da sie "tolle Freundinnen und eine glückliche Familie" um sich habe. Halmich gibt aber zu, dass ihr Beruf und ihre Bekanntheit das Daten erschwere: "Die Männer haben schon viel Respekt vor mir, die wenigsten trauen sich, mich anzusprechen."

Regina Halmich war zuletzt mit dem Polizisten Andreas Jourdan liiert. 2016 endete die Beziehung nach zwölf Jahren. Von 1995 bis 1997 war die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte mit dem Fußballprofi Martin Driller (54) zusammen. Kinder hat die Boxerin, die von 1995 bis 2007 den Weltmeistertitel hielt, nicht.