Film Regisseurin Sammi Cohen verteidigt Adam Sandlers ‚You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah‘-Cast

Adam Sandler at Hustle premiere - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 12:00 Uhr

Die Regisseurin verteidigte den Star für die Besetzung seiner Töchter in seiner neuen 'You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah'-Komödie.

Die Netflix-Filmemacherin Sammi Cohen verteidigte Adam Sandler für die Besetzung seiner Töchter in seiner neuen ‚You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah‘-Komödie.

Der 56-jährige Schauspieler hat in Hollywood den Ruf, oftmals gemeinsam mit seinen Freunden in Filmen mitzuspielen, wobei auch sein neuestes Projekt keine Ausnahme ist.

In seinem neuen Streifen ist Sandler an der Seite seiner Töchter Sadie (17) und Sunny (14) zu sehen, was ebenfalls eine erneute Nepo-Baby-Debatte ausgelöst hat. Und die Filmregisseurin Sammi Cohen, die von Sandler für das Projekt engagiert wurde, weil er auf der Suche nach einer aufstrebenden jüdischen Filmemacherin war, verteidigte jetzt Sandlers Vorgehen. In einem Interview gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ sagte Cohen: „Sandler hat den Ruf, mit seinen Freunden Filme zu drehen und das ist etwas, was wir alle machen wollen. Ich sage, dass er immer noch Filme mit seinen Freunden macht, aber hier sind es seine Kinder. Er ist der Typ Vater, der auch dein bester Freund ist. Wenn es um die Art von Gerede geht, das wir online sehen, denke ich nicht wirklich darüber nach, weil ich mir dann denke: ,Ja, er macht das Gleiche, was er schon immer getan hat.’“ Sammi ging zudem auf die Nepo-Baby-Debatte ein und verteidigte dabei die jungen Darstellerinnen, indem sie verriet, dass Sadie und Sunny einige der fleißigsten Menschen seien, die sie je getroffen habe.