Berliner Underground-Filmszene trauert Regisseurin und Schauspielerin Dagmar Beiersdorf mit 80 verstorben

Dagmar Beiersdorf in "Dirty Daughters - Die Hure und der Hurensohn" aus dem Jahr 1982. (dr/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 10:38 Uhr

Die Berliner Filmszene trauert um eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Die Schauspielerin und Regisseurin Dagmar Beiersdorf ist im Alter von 80 Jahren in ihrer Wohnung am Wannsee verstorben.

Die Berliner Filmszene hat eine ihrer markantesten Stimmen verloren. Wie ihr langjähriger Wegbegleiter, Filmemacher Lothar Lambert (80), der "B.Z." mitteilte, ist die Schauspielerin und Regisseurin Dagmar Beiersdorf im Alter von 80 Jahren in ihrer Wohnung am Wannsee verstorben. Beiersdorf, 1944 in Berlin geboren, war eine der wichtigsten Figuren des Berliner Underground-Kinos.

Ihre künstlerische Laufbahn begann 1972 mit einer Rolle in Lamberts Film "Ex und hopp". In den folgenden Jahren entwickelte sie sich zu einer vielseitigen Künstlerin, die sowohl vor als auch hinter der Kamera arbeitete. Zu ihren bekanntesten Werken als Schauspielerin zählten "Die Alptraumfrau" (1980) und "Drama in Blond" (1984). Als Regisseurin schuf sie mit "Puppe kaputt" (1977) und "Die Wolfsbraut" (1984) eigenwillige Filme, die das Genre des deutschen Independent-Films maßgeblich prägten. Ein besonderer Höhepunkt ihrer Karriere war die Präsentation ihres Films "Dirty Daughters – Die Hure und der Hurensohn" auf der Berlinale 1982.

Letzter Lebensabschnitt

Nach ihrem letzten Film "In Hassliebe Lola" aus dem Jahre 1995 zog sich Beiersdorf zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Sie widmete sich der Malerei und setzte sich für den Tierschutz ein. Der plötzliche Tod ihres deutlich jüngeren Ehemanns Mustafa Iskandarani aufgrund eines Herzinfarktes vor einigen Jahren und gesundheitliche Probleme belasteten sie in den letzten Jahren schwer.

Lambert beschreibt seine langjährige Freundin als eine Künstlerin, die bis zuletzt Pläne schmiedete und sich nicht unterkriegen lassen wollte. Wie Lambert dennoch zudem bekanntgab, starb Beiersdorf durch Suizid. Beiersdorf hinterlässt ein reiches filmisches Erbe, das die deutsche Underground-Filmszene bis heute nachhaltig geprägt hat. Am 1. April wäre sie 81 Jahre alt geworden.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111