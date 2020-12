11.12.2020 21:00 Uhr

Rekord: Die Jeromins haben jetzt 420 Weihnachtsbäume im Haus

Famie Jeromin stopft seit Jahren jede Menge Weihnachtsbäume in ihre Wohnung. Der Höhepunkt waren letztes Jahr 350 Bäume. Der Gipfel sind dieses Jahr 420! Was die Feuerwehr dazu sagt, hat uns brennend interessiert ...

Endlich fertig gezählt: RID-Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland bestätigte am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020 mit 420 Bäumen den offiziellen Weltrekord für die „meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort“.

Nicht der erste Rekord

Er überreichte in Rinteln die Rekordurkunde an das Ehepaar Susanne und Thomas Jeromin. Noch einmal konnte das Rekordehepaar die vorherige Bestleistung überbieten, die bei 350 Bäumen lag. Damit ist es auch 2020 offiziell: Es gibt auf der Welt neben ihren eigenen vier Wänden keinen anderen Ort, an dem eine größere Zahl festlich geschmückter Weihnachtsbäume aufgebaut ist.

Schon im September geht’s los

Das Schmücken der Bäume beginnt für die beiden Weihnachtsfans jedes Jahr bereits im September. Dann holt Thomas Jeromin den penibel sortierten Weihnachtsbaumschmuck aus dem zur Lagerung fertiggestellten Anbau und beginnt mit dem Aufbau der neuen Dekoration. Das selbsternannte „Winterwunderland“ in Rinteln-Volksen war so beliebt und populär geworden, dass die Jeromins – in den Vor-Corona-Jahren – sogar Familien aus der Region zu Führungen durch ihr Haus empfangen hatten.

Das ungebrochene mediale Interesse erstreckt sich von Rinteln bis nach Japan. Dieses Jahr ist es wegen der Pandemiemaßnahmen dennoch deutlich stiller, was die Jeromins jedoch nicht von ihrem Rekordvorhaben abbringen konnte.

Kein Baum gleicht dem anderen

„Dass die Familie Jeromin nicht genug von geschmückten Weihnachtsbäumen bekommt, ist ein offenes Geheimnis. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Hingabe und Kreativität sie zum Schmücken und Dekorieren aufbringen. Jeder Baum sieht anders aus. Und so lustig das Endergebnis in seiner Gesamtheit auch wirken mag: die logistische Leistung, die sich hinter der Weihnachtsausstellung auf 100 Quadratmetern verbirgt, ist einfach unglaublich“, sagte Kuchenbecker bei der offiziellen Überreichung der RID-Rekordurkunde.

Übrigens: Die Jeromins haben neben ihrem 100qm-Häuschen einen Anbau, in dem das ganze Zeug den Rest des Jahres gelagert wird.

Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Berliner Feuerwehr zum Thema Brandschutz blieb leider übersichtlich. „Bitte verstehen Sie uns nicht falsch, aber die Berliner Feuerwehr wird dazu kein Statement abgeben. Unsere Kapazitäten sind derzeit begrenzt.“ Freundlicherweise wurde uns aber ein Link zu wichtigen Tipps zur Weihnachtszeit mitgegeben.

Da heißt es u.a.

Wenn ein entstehender Brand nicht beim

allerersten Versuch gelöscht werden kann,

sollten Sie wie folgt handeln: Raum verlassen

Türen schließen

Feuerwehr (Notruf 112) alarmieren