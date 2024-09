Slim Shady ist zurück Rekord-Gewinner Eminem eröffnet Verleihung der MTV Music Video Awards

Plant erneut einen legendären Auftritt: Eminem. (jök/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 13:59 Uhr

Den MTV Video Music Awards hat Eminem schon oft seinen Rap-Stempel aufgedrückt. Sein Auftritt im Jahr 2000 als "The Real Slim Shady" mit mehr als 100 Doppelgängern ist Show-Geschichte. Jetzt wurde bekannt, dass die Rap-Legende die Preisverleihung am Mittwoch in New York eröffnet.

Seine MTV-Auftritte schrieben Show-Geschichte. Wie das "Variety"-Magazin jetzt bekannt gab, kehrt Eminem (51) am Mittwochabend (11. September) auf die Bühne der MTV Video Music Awards zurück. Fans in aller Welt sind gespannt, was der Rap-Superstar für seinen Show-Opener geplant hat.

Video News

2000: Unvergessener Auftritt als "Slim Shady"

Spektakulär sind Preisverleihungen nur in speziellen Glücksmomenten. Ein solcher fand am 7. September 2000 in der legendären Radio City Music Hall von New York statt. Marshall Bruce Mathers III, besser bekannt als Rapper Eminem, sorgte damals für einen der spektakulärsten Auftritte des seit 1984 verliehenen Musikpreises. In weißem Unterhemd, hellblauer Jeans und mit hellblond gefärbten Haaren schrieb er Show-Geschichte. Nicht allein: In seinem Schlepptau hatte er um die 100 Doppelgänger versammelt, die seine Live-Performance als "The Real Slim Shady" unvergessen machten.

Eminem acht Mal nominiert

Am Mittwochabend, ebenfalls in New York, soll es wieder soweit sein: Eminem gehört die Bühne. Und Fans fragen sich, was der hochdekorierte Rapper dieses Mal vorhat. Eminem wird eine ohnehin an Stars reiche Show eröffnen und mit seinem Auftritt die Latte für den Abend vermutlich ganz nach oben legen. Anschließend ist der einst schüchterne Rapper aus Missouri gleich in sechs Kategorien nominiert: "Video des Jahres", "Bester Hip-Hop", "Song des Sommers" und die "VMAs Most Iconic Performance" für sein legendäres Medley aus "Real Slim Shady" und "The Way I Am" aus dem Jahr 2000.

Männlicher Rekordpreisträger mit Peter Gabriel

Für Eminem ist es nicht die erste Eröffnung der MTV VMAs. Bereits 2010 eröffnete er die Show mit einem Duett seines Hits "Love the Way You Lie" mit Sängerin Rihanna (36). Zuletzt stand er 2022 gemeinsam mit Rap-Kollege Snoop Dogg (52) auf der VMA-Bühne. Hinzu kommen 13 VMA-Preise, die sich Eminem auf der Bühne abholen durfte. Damit gehört er neben Peter Gabriel (74) zu den männlichen Rekordgewinnern des begehrten Video-Awards. Die Liste der weiblichen Siegerinnen führt Beyoncé (43) mit 25 Preisen an.

Wie viele Preise räumt Taylor Swift ab?

Beyoncés Führungsposition dürfte allerdings nur bis Mittwochabend Bestand haben. Schärfste Konkurrentin, ihr den Platz als Rekordsiegerin streitig zu machen ist, wer hätte das gedacht, Taylor Swift (34). Der Mega-Musikstar unserer Zeit führt die Liste der diesjährigen VMA-Nominierten mit zehn an, gefolgt von Sänger Post Malone (29) mit neun (die meisten davon für sein Duett mit Swift, "Fortnight") und Eminem, Sabrina Carpenter (25) und Ariana Grande (31) mit je sechs Nominierungen.

Show wegen TV-Duell Harris gegen Trump verschoben

Die VMAs waren ursprünglich für den 10. September geplant. Der Termin wurde zwischenzeitlich als Datum für das TV-Duell zwischen Kamala Harris (59) und Donald Trump (78) auserkoren. Daher verschob MTV die Preisverleihung um einen Abend nach hinten auf den geschichtsträchtigen 11. September, den Jahrestag der Terror-Anschläge 2001.