Renée Zellweger: Für „Judy“ stand sie gern im Stau

Schauspielerin Renée Zellweger gab nun preis, dass sie viel im Stau für ihre Rolle in ‚Judy‘ geübt hat. Was für die meisten Menschen sehr nervig ist, war für die 50-jährige so gar nicht schlimm. Die Zeiten auf dem Highway, wenn nichts mehr ging, hat Renée Zellweger sinnvoll genutzt.

Für die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin waren Verkehrsstaus in Los Angeles bei den Dreharbeiten zu ‚Judy‘ offenbar von Nutzen. Über ein Jahr hinweg nutzte die Darstellerin die Zeit allein im Auto nämlich immer um zu singen.

Zellweger singt Songs selbst

Das verriet die ehemalige ‚Bridget Jones‘-Darstellerin kurz nach ihrem Oscar-Sieg Backstage vor den wartenden Journalisten. „Das war jede Menge Training“, witzelte sie nachdem sie zuvor den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hatte. In der Filmbiografie ‚Judy‘ über die legendäre Show-Ikone Judy Garland (1922-1969) singt sie die berühmten Songs tatsächlich selbst.

Der Erfolg des Films sei aber eine Teamleistung gewesen. Alle um Regisseur Rupert Goold hätten sich darum bemüht, Garland und ihr Vermächtnis mit dem Film zu ehren. „Jeden Tag bei der Arbeit haben wir die Liebe für Ms. Garland gespürt“, so Renée Zellweger. Das Drama zeichnet die letzten Monate im Leben der von Medikamenten und Alkohol gezeichneten Diva nach. (dpa/KT)