Von Bowie inspiriert Renée Zellweger überrascht mit Pixie-Cut auf „Vogue“-Cover

Renée Zellweger hat einen neuen Look gewagt. (mia/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 23:50 Uhr

Renée Zellweger überrascht mit einem neuen Look: Auf dem Cover der britischen "Vogue" ist sie nun mit einem Pixie-Cut zu sehen, der von David Bowie inspiriert wurde. Lange überredet werden musste sie dazu nicht.

Für die britische Ausgabe der "Vogue" hat sich Renée Zellweger (55) für einen radikalen, neuen Haarschnitt entschlossen: der Pixie-Cut. Die Frisur soll von David Bowies Haarschnitt inspiriert worden sein, wie der Stylist verriet. Die Zeitschrift teilte das neue Cover und zahlreiche weitere Bilder der Schauspielerin mit den kurzen Haaren auf Instagram.

In den Fotos posiert Zellweger in eleganter Kleidung – Bluse, Blazer, Anzughose – und mit neuem Kurzhaarschnitt selbstbewusst für die Kamera. Auch hinter den Kulissen hatte die Schauspielern entspannt auf die Idee der radikalen Typveränderungen reagiert, wie der zuständige Haar-Stylist verriet: "Sie war so offen dafür. Es ging nicht um Bridget, es ging um sie als Person." Sie hätte den neuen Look "gefühlt" und "daran geglaubt", berichtete er.

"Ich hatte den Klang meiner eigenen Stimme satt"

In der Februar-Ausgabe der "Vogue" wird Zellweger auch von ihrem "Bridget Jones"-Co-Star Hugh Grant (64) interviewt. In dem Gespräch erklärt sie unter anderem, warum sie von 2010 bis 2016 eine Pause von der Schauspielerei einlegen musste. "Ich hatte den Klang meiner eigenen Stimme satt. Wenn ich gearbeitet habe, dachte ich: 'Oh, mein Gott, hör dir mal zu. Bist du wieder traurig, Renée? Oh, ist das deine verrückte Stimme?' Es war ein Wiederkäuen der gleichen emotionalen Erfahrungen", erklärte Zellweger.

2016 war Zellweger für den Film "Bridget Jones' Baby" wieder in ihre ikonische Rolle geschlüpft. Ende Februar 2025 kommt mit "Bridget Jones: Verrückt nach ihm" der vierte Teil der Filmreihe in die Kinos. Diesmal steigt Jones als Witwe erneut in die Dating-Welt ein.