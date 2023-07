Stars Renée Zellweger: Verlobung und Hochzeit mit Ant Anstead?

Renee Zellweger - Carpet Event NBC's - The Thing About Pam - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 10:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin soll sich mit ihrem Partner verlobt haben und bereits die Hochzeit planen.

Renee Zellweger plant Berichten zufolge, Ant Anstead zu heiraten.

Die 54-jährige Schauspielerin und ihr Partner können es offenbar kaum erwarten, vor den Traualtar zu treten, nachdem sie sich in aller Stille verlobt haben. Ein Vertrauter enthüllt gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Renée und Ant halten ihre Pläne unglaublich privat, sie planen keine große öffentliche Ankündigung. Sie hat ihren inneren Kreis über die Organisation ihrer Hochzeit informiert. Alles wird sehr unauffällig sein. Ihre Beziehung zu Ant ist sehr stark. Sie sind wahnsinnig verliebt und können es kaum erwarten, zu heiraten.“

Das verliebte Duo ist seit 2021 zusammen und wurde vor kurzem turtelnd beim Goodwood Festival of Speed im englischen Sussex gesichtet. Ant erklärte kürzlich, dass die beiden ihre Beziehung „einen Tag nach dem anderen“ nehmen und dass er ihre Romanze so privat wie möglich halten möchte. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verriet der TV-Moderator: „Die Beziehung von Renée und mir ist etwas sehr Privates. Ich möchte nicht zu viel darüber reden. Es ist noch sehr früh in unserer Beziehung und ich möchte keinen Druck ausüben.“