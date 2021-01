Resolution für weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump

11.01.2021 20:13 Uhr

Die US-Demokraten haben im Repräsentantenhaus eine Resolution eingereicht, um ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einzuleiten.

Nach dem Sturm auf das US-Kapitol durch die Anhänger von US-Präsident Donald Trump (74) haben die Demokraten eine Resolution eingereicht. Ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Trump soll eingeleitet werden. Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu (51) erklärte via Twitter, dass der Präsident wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ seines Amtes enthoben werden soll. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wird noch für die laufende Woche erwartet.

The Article of Impeachment: Incitement to Insurrection, drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff, has now been formally introduced at the House pro forma session today. https://t.co/Y6ntbSXF9G pic.twitter.com/MfB4CpqC6C

— Ted Lieu (@tedlieu) January 11, 2021