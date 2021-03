Reunion gescheitert: Pink Floyd haben sich für David Gilmour erledigt

10.03.2021 20:45 Uhr

David Gilmour hat die Hoffnungen auf eine Pink Floyd-Reunion enttäuscht - für ihn sei es "erledigt", live mit der ikonischen Band aufzutreten.

Der 75-jährige britische Rockmusiker, Komponist und Musikproduzent besteht darauf, dass er „absolut“ nicht mehr auf die Bühne zurückkehren möchte, weil er es genieße, das tun zu können, worauf er Lust hat.

In einem Interview mit dem ‚Guitar Player‘-Magazin enthüllte der Gitarrist der Band: „Es hat seinen Verlauf genommen. Es hat sich für uns erledigt. Ich stehe dahinter, wenn Roger (Waters) das macht, was er möchte und Spaß dabei hat. Aber ich möchte absolut nicht mehr auf die Bühne zurück. Ich habe keine Lust darauf, loszuziehen und in Stadien zu spielen. Ich bin frei darin, genau das zu tun, was ich möchte und darin, wie ich das machen möchte.“

Roger Waters wollte Reunion

Die Bandmitglieder der Rockband – Roger Waters und David Gilmour – hatten über die Jahre hinweg eine schwierige Freundschaft gehabt.

Roger, der die Gruppe im Jahr 1985 im Zorn verließ, hatte vor kurzem versucht, sich bei einem Treffen mit David und dem anderen Bandmitglied Nick Mason wieder mit David zu versöhnen. Nach Fertigstellung des Pink-Floyd-Albums „The Final Cut“ und zwei Soloprojekten wollte Waters die Band auflösen, was damals jedoch auf den Widerstand der übrigen Mitglieder stieß. Daraufhin verkündete er seinen Ausstieg aus der Band und glaubte, die könne ohne den kreativen Kopf weiterzumachen.

So ging es ohne Waters weiter

Waters‘ künstlerische Handschrift trat vor allem bei den Alben „Animals“, „The Wall“ und „The Final Cut“ hervor. Die Band brachte danach allerdings noch drei Alben heraus, von denen „The Divison Bell“ kommerziell am erfolgeichsten war.

Der aktuelle Reunion-Plan Rogers funktionierte jedoch nicht, weshalb Gilmour jetzt öffentlich machte, dass eine Reunion der Rocker einfach nicht stattfinden würde. (Bang/KT)