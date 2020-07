Reunion zum Jubiläum? One Direction verraten ihre Pläne

Am 23. Juli 2010 fiel der Startschuss für das Bandprojekt One Direction. Der zehnte Jahrestag steht also an - und Fans können sich freuen.

One Direction („Made In The A.M.“) haben für ihre Fans neues Material am Start. Zwar wird es zum zehnten Jahrestag der Bandgründung keine Reunion von Harry Styles (26), Niall Horan (26), Liam Payne (26), Louis Tomlinson (28) und Zayn Malik (27) geben, dennoch haben sich die Musiker etwas Besonderes einfallen lassen, um den Tag zu feiern. Am 23. Juli wird eine neue Website live geschaltet, auf der sowohl alt bekannte Lieder und Videos als auch ein gänzlich neuer Clip der Band zu finden sein sollen.

Laut offizieller Ankündigung dürfen sich 1D-Anhänger auf ein „brandneues Jubiläumsvideo“ freuen, das auch bei YouTube veröffentlicht wird. Dieses dokumentiere die Höhepunkte der Bandkarriere: angefangen bei der Gründung im Rahmen der britischen Casting-Show „The X Factor“ bis hin zu ihrer letzten gemeinsam aufgenommenen Single „History“. Bislang unveröffentlichtes Videomaterial und Backstage-Bewegtbilder seien darin ebenfalls zu sehen.

