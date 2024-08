Sie in Weiß, er in Bordeaux Ricarda Lang und Florian Wilsch haben geheiratet

Ricarda Lang und Florian Wilsch haben geheiratet. (ili/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 16:12 Uhr

Die Politikerin Ricarda Lang und der Mathematiker Florian Wilsch haben sich das Jawort gegeben. Das hat sie nun mit einem hübschen Hochzeitsfoto bestätigt.

Ricarda Lang (30) und Florian Wilsch (31) sind verheiratet. Das bestätigt die Politikerin zusammen mit einem Hochzeitsfoto und einem roten Herz am Sonntagnachmittag in ihren Instagram-Stories.

Auf dem Foto strahlt sie in einem weißen Brautkleid und mit einem großen Brautstrauß mit Bordeaux-farbenen Blüten in die Kamera. Das braune, leicht gewellte Haar hatte sie zum Seitenscheitel frisiert. Passend zu den Blüten leuchtete ein intensiver Rotton auf ihren Lippen.

Neben ihr steht auf der Aufnahme ihr Angetrauter im Bordeaux-farbenen Sakko. Darunter sind ein weißes Hemd und eine cremefarbene Krawatte zu sehen. Auch der Mathematiker lächelt in die Kamera.

Von der Vermählung am Vortag hatte bereits am Sonntagmorgen die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach fand die Hochzeit "in einer charmanten Location in Berlin, umgeben von Freunden, Familie und Kollegen" statt.

Verlobung im Frühjahr 2023

Ende März 2023 hatte Ricarda Lang ebenso kurz und bündig ihre Verlobung bekannt gegeben. Zu einem Foto, auf dem die beiden sich umarmen und er ihren Kopf küsst, schrieb sie damals "verlobt" und garnierte das Wort auf "X" mit einem roten Herz.

In der Mitte des Fotos präsentierte Ricarda Lang ihren Verlobungsring. Ebendieser ist nun auch ihr Hochzeitsring geworden. "Es ist einer der beiden Eheringe der Urgroßeltern meines Verlobten. Die fanden wir so schön, auch wegen ihrer langen Tradition, dass wir entschieden haben, sie zu behalten", erklärte Lang im Mai 2024 in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".