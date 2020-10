29.10.2020 21:31 Uhr

Riccardo Simonetti als „German Personality of 2020“ geehrt

In München wurde der "E! People's Choice Award" für den "German Influencer of 2020" verliehen. Influencer Riccardo Simonetti erhielt den Award als "German Personality of 2020" für seinen Einsatz für Diversity und sein soziales Engagement.

Entertainer, Moderator und Bestsellerautor Riccardo Simonetti wurde am heutigen Donnerstag-Nachmittag als „German Personality of 2020“ ausgezeichnet. Überrascht wurde Simonetti mit einer emotionalen Laudatio des Künstlers Conchita Wurst via Videoschalte. In seiner Rede würdigte Conchita das außerordentliche soziale und gesellschaftliche Engagement und gratulierte dem glücklichen Award-Gewinner unterhaltsam zur Auszeichnung.

Laudatio von Conchita Wurst

Conchita Wurst sagte u.a.: „Riccardo hat es mit seiner betörenden Art und viel Talent geschafft, eine große Fanbase zu erreichen und sich selbst dabei stets treu zu bleiben. Als Entertainer, Model, Moderator, Bestsellerautor, Aktivist und ganz einfach als Mensch mit viel Humor unterhält Riccardo nicht nur, sondern bezieht eindeutig Stellung zu Diversity-Themen und nutzt seine Stimme in der Öffentlichkeit für Minderheiten. (…) Das macht Riccardo für E! Entertainment, die Jury der „E! People’s Choice Awards“ und für mich zur „German Personality of 2020″!“

Simonetti spendet Preisgeld

Riccardo Simonetti, frisch gebackener Ehrenpreisträger der „E! People’s Choice Awards“ als „German Personality of 2020“: „Bei den glamourösen „E! People’s Choice Awards“ werden alljährlich internationale Megastars ausgezeichnet und viele meiner großen Vorbilder haben den Preis bereits gewonnen. Ich freue mich daher riesig, dass ich in diesem Jahr zu den Preisträgern gehöre und zugleich als Ehrenpreisträger wichtige soziale Projekte mit dem Preisgeld unterstützen kann.“

Riccardo Simonetti spendet den mit 5.000 EUR dotierten Ehrenpreis jeweils zu gleichen Teilen an ein von ihm gemeinsam mit Unicef initiiertes Projekt gegen Kindergewalt in Kambodscha und an die Organisation Jugend gegen Aids, die er bereits seit vielen Jahren als Botschafter unterstützt.

Ariana Baborie ist „German Influencer 2020“

Im Mittelpunkt der Show stand die Bekanntgabe der Gewinnerin des Awards „German Influencer of 2020“, der in diesem Jahr an Ariana Baborie geht. Ariana Baborie (@ariana_baborie), eben erst mit ihrem Format „Herrengedeck“ als „Beste Comedy-Podcasterin“ ausgezeichnet, gelingt es mit ihrem Wortwitz und Mut, Dinge offen auszusprechen: Diversity-Themen wie Black Lives Matter oder Female Empowerment finden auf ihren Social-Media-Kanälen genauso Platz wie humorvolle Alltagsanekdoten.

Ariana Baborie, Radio- und Fernsehmoderatorin, Podcasterin und Autorin über ihre Auszeichnung: „Aus jedem schlechten Film über große Preisverleihungen kennt man die Szene, in der jemand hysterisch schluchzt und sagt „Damit hätte ich niemals gerechnet!“. Aber mir bleibt gerade nichts Anderes übrig, als zu sagen: damit hätte ich wirklich niemals gerechnet! Liebe geht raus an all die Leute, die wie die Irren für mich gevoted haben. Ich werde beantragen, dass jeder einzelne von euch in meinem Wikipedia-Artikel genannt wird, versprochen.“

Jochen Schropp führte als Moderator charmant durch die deutschen „E! People’s Choice Awards“ im Sky Cube Studio in Unterföhring. Der Pay-TV-Sender E! Entertainment zeigt die Preisverleihung am 15. November um 18:30 Uhr.

Über E! Entertainment

Seit 1975 werden die Awards jährlich in verschiedenen Kategorien der Popkultur vergeben. Seit 2018 veranstaltet E! Entertainment die Award-Show, welche in 161 Ländern aus Santa Monica übertragen wird.

E! Entertainment präsentiert die angesagtesten Stars hautnah. Topaktuelle Promi-News, Live-Berichte von den Red Carpets, exklusive Reportagen und Einblicke in das Privatleben der VIPs – nur E! Entertainment sendet 24 Stunden täglich aus der Welt des Showbiz.